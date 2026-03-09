విడుదలకు ముందే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డులు ఎక్కడ?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. హరీష్ శంకర్ దర్శకుడు. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లు. ఎస్. థమన్ సంగీతం. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది. ఈ నెల 19వ తేదీన తెలుగు ఉగాది పండుగ సందర్బంగా విడుదలకానుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. దీనికి కారణం ఈ చిత్రంపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొనివున్నాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే విదేశీ మార్కెట్లో సత్తా చాటుతోంది ముఖ్యంగా, నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తుంది. అక్కడ ప్రీమియర్ షోల బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన కొన్ని గంటల్లోనే 50 వేల డాలర్లకు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.41 లక్షలు)పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, రాబోయే రోజుల్లో బుకింగ్స్ మరింత పుంజుకుంటాయని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్కు విదేశాల్లో ఉన్న బలమైన ఫ్యాన్ బేస్, అలాగే, హరీష్ శంకర్ - పవన్ కాంబినేషన్లో గతంలో వచ్చిన 'గబ్బర్ సింగ్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత వస్తుండటంతో ఈ క్రేజ్ ఏర్పడింది. సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే నార్త్ అమెరికా మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని భావిస్తున్నారు. ఈ జోరు చూస్తుంటే ప్రీమియర్లతోనే భారీ వసూళ్లు రాబట్టే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు, ఓజీ వంటి భారీ చిత్రం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఈ నెల 19వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదలకానుంది. విడుదలకు పది రోజుల ముందే ఓవర్సీస్లో ఈ స్థాయిలో బిజెనెస్ జరగడం చూసి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభంజనాలు సృష్టిస్తుందోనని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.