అన్నయ్యనా.. బావగారా? పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా పోస్ట్
సినీ నటుడు, పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా తాజాగా చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అయింది. పవన్ కళ్యాణ్ సోదరులు చిరంజీవి, నాగబాబులతో తన అనుబంధాన్ని పంచుకుంటూ పెట్టిన ఓ పోస్ట్ వైరల్ అయింది. 'అన్నయ్యనా.. బావగారా?' అంటూ వారిద్దరితో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు.
'ఒకరిపై ఒకరు ఎప్పుడూ ప్రేమానురాగాలు చూపిస్తూ ఉండే ఈ మెగా కుటుంబంలోకి దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం అడుగుపెట్టాను. వచ్చిన కొత్తల్లో ఇక్కడ ఎలా ఉండాలో.. ఎవరిని ఎలా పిలవాలో అర్థంకాలేదు. దీంతో నా భర్త వాళ్లను ఎలా పిలుస్తున్నారో గమనించి.. నేను అలానే పిలిచేదాన్ని. చిరంజీవిని అన్నయ్య అని, నాగబాబుని చిన్నన్నయ్య అని అనేదాన్ని.
ఆరంభంలో సమామూలుగా అన్నయ్య అని పిలిచా.. కానీ, ఆ తర్వాతే ఆ బంధం గొప్పతనం అర్థమైంది. తర్వాత నేను బావగారు అని పిలవడం నేర్చుకొన్నా. నాకు సోదరులు లేరు.. కానీ, ఈ బంధం నాకు చిరంజీవి, నాగబాబుల రూపంలో ఇద్దరు సోదరులను ఇచ్చింది' అని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. గంట కూడా కాకముందే లక్షకు పైగా లైక్లు వచ్చాయి. ఇక బుధవారం ఆమె ఇన్స్టా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగా.. 24 గంటలు కూడా కాకముందే 2.40 లక్షల మంది ఆమెను ఫాలో అవుతున్నారు. ఎంతోకాలంగా ఇన్స్టా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలని అనుకుంటున్నానని.. ఇప్పుడు సరైన సమయం వచ్చిందని అందుకే ఓపెన్ చేసినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.