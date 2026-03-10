Pawan Kalyan: కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అంటూ పాటతో అలరించనున్న పవన్ కళ్యాణ్
Ustad Bhagat Singh's third single Caller Aye Etara
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి మూడవ సింగిల్ కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా రాబోతోంది. ఈరోజు సాయంత్రం నుండి, మీ కాలర్లను పైకెత్తి మా పవర్స్టార్తో ఉత్సాహభరితమైన హుక్స్టెప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ చిత్ర యూనిట్ పోస్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా మార్చి 12న హైదరాబాద్లోని అతిపెద్ద సింగిల్ స్క్రీన్లో భారీ ఈవెంట్తో పూర్తి పాటను జరుపుకుందాం అని కూడా తెలిపింది.
రాక్స్టార్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజికల్ కు రామ్ మిరియాల గాత్రం చేశారు. శ్యామ్ రాసిన సాహిత్యం అభిమానులను ఉత్సాహపరిచేదిగా వుంటుందని తెలిపారు. ఈ ఉగాది - 19వ మార్చి, 2026 ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది.
చిత్రం యూనిట్ సోషల్ మీడియాలో తెలుపుతూ, ఈ చిత్రంలోని మూడవ సింగిల్ గురించి మేకర్స్ ఇప్పుడు అప్డేట్ను ప్రకటించారు. కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అనే టైటిల్ తో వస్తున్న ఈ పాట అభిమానులకు భారీ ట్రీట్ గా నిలుస్తుందని హామీ ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరపరిచిన ఉత్సాహభరితమైన బీట్లకు నృత్యం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
అభిమానుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉత్సాహాన్ని ప్రకటన పోస్టర్ తెలియజేస్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ నృత్యంతో కూడిన శక్తివంతమైన ప్రోమో ఈరోజు సాయంత్రం 4:36 గంటలకు విడుదల అవుతుంది. పూర్తి పాట మార్చి 12, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ ట్రాక్ను విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ హైదరాబాద్లో భారీ కార్యక్రమాన్ని ప్లాన్ చేశారు.
ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా కథానాయికలు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు. థమన్ నేపథ్య సంగీతాన్ని సమకూరుస్తుండగా, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ పాటలను నిర్వహిస్తున్నారు.