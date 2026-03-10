మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (12:22 IST)

Pawan Kalyan: కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అంటూ పాటతో అలరించనున్న పవన్ కళ్యాణ్

Ustad Bhagat Singh's third single Caller Aye Etara
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్  నుంచి మూడవ సింగిల్ కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా రాబోతోంది. ఈరోజు సాయంత్రం నుండి, మీ కాలర్లను పైకెత్తి మా పవర్‌స్టార్‌తో ఉత్సాహభరితమైన హుక్‌స్టెప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ చిత్ర యూనిట్ పోస్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా  మార్చి 12న హైదరాబాద్‌లోని అతిపెద్ద సింగిల్ స్క్రీన్‌లో భారీ ఈవెంట్‌తో పూర్తి పాటను జరుపుకుందాం అని కూడా తెలిపింది.
 
రాక్‌స్టార్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజికల్ కు రామ్ మిరియాల గాత్రం చేశారు. శ్యామ్ రాసిన సాహిత్యం అభిమానులను ఉత్సాహపరిచేదిగా వుంటుందని తెలిపారు.  ఈ ఉగాది - 19వ మార్చి, 2026  ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. 
 
చిత్రం యూనిట్ సోషల్ మీడియాలో తెలుపుతూ, ఈ చిత్రంలోని మూడవ సింగిల్ గురించి మేకర్స్ ఇప్పుడు అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అనే టైటిల్ తో వస్తున్న ఈ పాట అభిమానులకు భారీ ట్రీట్ గా నిలుస్తుందని హామీ ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరపరిచిన ఉత్సాహభరితమైన బీట్‌లకు నృత్యం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
 
అభిమానుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉత్సాహాన్ని ప్రకటన పోస్టర్ తెలియజేస్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ నృత్యంతో కూడిన శక్తివంతమైన ప్రోమో ఈరోజు సాయంత్రం 4:36 గంటలకు విడుదల అవుతుంది. పూర్తి పాట మార్చి 12, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ ట్రాక్‌ను విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ హైదరాబాద్‌లో భారీ కార్యక్రమాన్ని ప్లాన్ చేశారు.
 
ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా కథానాయికలు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. థమన్ నేపథ్య సంగీతాన్ని సమకూరుస్తుండగా, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ పాటలను నిర్వహిస్తున్నారు.

యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలో నిర్ణయించేది మీరు కాదు.. మేమే : ఇరాన్ స్పష్టీకరణ

యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలో నిర్ణయించేది మీరు కాదు.. మేమే : ఇరాన్ స్పష్టీకరణపశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం ఎపుడు ముగించాలన్నది నిర్ణయించేది అమెరికా కాదని తాము అని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్‌పై యుద్ధం చాలా త్వరగా ముగుస్తుంది అని అమెరికా డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. యుద్ధం ఎపుడు ముగియాలో నిర్ణయించేది అమెరికా కాదు.. మేమే అని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనర్ గార్డ్స్ కోర్ (ఐఆర్జీ‌సీ) స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఒంటరిగా వద్దు.. సంకీర్ణంతో ముందుకెళ్తేనే మంచిది.. విజయ్‌కి పవన్ కల్యాణ్ సూచన?

ఒంటరిగా వద్దు.. సంకీర్ణంతో ముందుకెళ్తేనే మంచిది.. విజయ్‌కి పవన్ కల్యాణ్ సూచన?తమిళనాడులో ఓ జర్నలిస్ట్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్టు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, తమిళ నటుడు, రాజకీయ నేత విజయ్‌కు ఓ సలహా ఇచ్చారట. ఎన్డీఏతో జతకట్టడం వల్ల ఎన్నికల అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని చెప్పినట్లు టాక్ వస్తోంది. విజయ్ కొత్తగా ప్రారంభించిన రాజకీయ వేదిక ఒంటరిగా పోటీలోకి దిగడం కంటే స్థిరపడిన కూటమి నెట్‌వర్క్ నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చనే ఆలోచనను విజయ్‌కి పవన్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. విజయ్ ఇటీవల తన పార్టీని తమిళగ వెట్రి కళగంను ప్రారంభించి, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనను తాను కొత్త శక్తిగా నిలబెట్టుకున్నారు.

తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?

తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీలో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వ నిజ నిర్ధారణ విభాగం (ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వింగ్) స్పందించింది. ఈ కథనంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, తాను ఎలాంటి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడలేదని క్షేమంగా ఉన్నట్టు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అవినాశ్ సింగ్ స్వయంగా ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా తెలియజేశారని స్పష్టం చేసింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి తెరపడింది.

ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నించి హిందూ బాలుడు.. కొట్టి చంపేసిన దుండగులు...

ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నించి హిందూ బాలుడు.. కొట్టి చంపేసిన దుండగులు...బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలు ఉన్న హిందూ ప్రజలపై నేరాలు ఘోరాలు, దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఫెనీ జిల్లాలో ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నిచిన కొందరు దండగులు 16 యేళ్ళ హిందూ బాలుడుని కొట్టి చంపేశారు. మృతుడిని శాంతో కుమార్ సాహాగా గుర్తించారు. ఢాకా - చిట్టగాంగ్ హైవేపై లాల్పోల్ ప్రాంతంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్

Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్తెలంగాణలోని ఖమ్మం పట్టణంలోని నిర్వాసితులైన కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం రాత్రి నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితను మంగళవారం పట్టణంలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు ఆమెను బలవంతంగా హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. కానీ ఆమె తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయం వద్ద నిరాహార దీక్ష కొనసాగించింది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలు

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలుచాలామంది మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి సహజంగా కనిపిస్తాయి. అయితే వీటి తీవ్రత ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరిలో రుతుస్రావం మొదలుకావడానికి రెండు మూడు రోజుల నుండే పొత్తికడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నడుమునొప్పిగా ఉంటుంది. మరి వాటిని తగ్గించే చిట్కాలేంటో చూద్దాం. 1. నీటిని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిదనే విషయం మనందరికి తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ ఈ నియమాన్ని పాటించి కావల్సినంత నీటిని త్రాగడం వల్ల నెలసరి సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. 2. ప్రతిసారి నీళ్ళు తాగాలంటే కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి హెర్బల్ టీని తీసుకోండి. వెచ్చటి ద్రవం గొంతులో దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది.

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యం

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యంఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ఎండ వేడి వల్ల గర్భిణుల చర్మం ఎర్రగా కమిలి పోతుంది. అందువల్ల గర్భిణులు వదులుగా వున్న దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది. ఇలాంటి దుస్తులు ధరించటం వల్ల చల్లటి గాలి శరీరం లోపలి భాగాలకు కూడా తాకి హాయిగా ఉంటుంది. గర్భిణుల శరీర ఉష్ణోగ్రత గర్భదారణ సమయంలో నార్మల్ కన్నా కాస్త ఎక్కువుగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు బయట ఎండ వేడి తగిలితే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి అవుతారు. కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదు.

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవే

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవేమన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రదానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్దాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాక ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఎముకలకు భరోసా కలిగిస్తాయి. గుండె సంబందిత వ్యాదులు, షుగర్, క్యాన్సర్ లాగానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే కిడ్నీ సమస్యను ముందుగా గుర్తించడం ఎలాగో తెలుసుకుందాము.

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.
