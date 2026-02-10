మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (17:49 IST)

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

Kochadaiiyaan
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో "కొచ్చడియాన్" చిత్ర నిర్మాత నాలుగు వారాల్లో రూ.2.5 కోట్లు చెల్లించాలని లేదా ఆరు నెలల పాటు జైలుశిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది. 
 
రజనీ కుమార్తె సౌందర్య రజనీకాంత్ దర్శకత్వంలో గత 2014లో 3డీ మోషన్ క్యాప్చర్ మూవీగా 'కొచ్చడియాన్‌'ను తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్ర నిర్మాణం కోసం బెంగుళూరు చెందిన యాడ్ బ్యూరూ అడ్వర్‌టైజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి మీడియా వన్ గ్లోబల్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన మురళీ మనోహర్ రుణం తీసుకున్నారు. తిరిగి చెల్లింపులో భాగంగా 2014లో మురళీ మోహన్ యాడ్ బ్యూరోకు ఇచ్చిన రూ.5 కోట్ల చెక్ బౌన్స్ అయింది. 
 
దీంతో యాడ్ బ్యూరో సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన అబిర్ చంద్ సహర్‌ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసును విచారించిన ట్రయల్ కోర్టు మురళీ మనోహర్‌కు ఆరు నెలల జైలుశిక్ష విధించింది. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఆయన మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాజాగా దీనిపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఇచ్చిన గడువులోగా రూ.2.5 కోట్లు చెల్లించాలని లేనిపక్షంలో ఆరు నెలల జైలుశిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది. 

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీ

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీతిరుమల లడ్డూ తయారీ కేసులో కల్తీ నెయ్యి అంశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. లడ్డూ వ్యవహారంలో జరిగిన పలు అవకతవకలను సీబీఐ, సిట్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. నెయ్యి వాసన వచ్చేందుకు పలు రసాయనాలతో నెయ్యిని తయారు చేశారని సిట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఆర్థిక అవకతవకలు, అవినీతి ఇందులో ఉన్నాయని గుర్తించింది. టెండర్ల మంజూరు, నెయ్యి సరఫరా, ల్యాబ్ పరీక్షల నివేదిక విషయంలో అవినీతి చోటు చేసుకుందని సిట్ గుర్తించింది.

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రముఖ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలిసిన విషయాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ, చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని చెప్పారు.

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడ

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడసాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగం. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. ఉదయాన్నే వెళ్లడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వస్తామో తెలియదు. డెడ్ లైన్లు. ఫైళ్లు పూర్తయ్యేవరకూ సీటుకి ఫెవికాల్ వేసుకుని కూర్చోవాల్సిందే. క్యాబిన్ నుంచి బాస్ అరుపులు, సీటు వెనుకే టీమ్ లీడర్ నిలబడి ఎప్పుడవుతుందంటూ ఐదు నిమిషాలకోసారి వచ్చి గుసగుసలు. ఈ పని ఒత్తిడి భరించేకంటే అడవిలోకి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవడం బెస్ట్ అని ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీలు చెబుతున్న మాట. కానీ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులు చదివిస్తే ఉద్యోగం వదిలేసి ఇంటికి వస్తే ఏం చేయాలి?

ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయం

ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయంజగ్గారెడ్డి. ఆయన మాట తీరు వేరు. అలాగే ఆయన అందరికంటే డిఫరెంట్. సాయం చేయడంలో కానీ, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటంలో కానీ. సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేస్తారు. చెప్పిన మాటను తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తారు కూడా. మరోసారి జగ్గారెడ్డి తన పెద్దమనసును చాటుకున్నారు. రోడ్డు ప్రక్కనే చెప్పులు కుట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్న కార్మికుని వద్దకు వచ్చి అతడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోజంతా కష్టపడితే వచ్చే డబ్బు ఎంతని అడిగి తెలుసుకున్నారు. చెప్పులు కుట్టుకుంటూ చిన్న డబ్బాలా ఏర్పాటు చేసి మరిన్ని చెప్పులు పెడితే కాస్తంత డబ్బులు వస్తాయంటూ కార్మికుడు చెప్పడంతో, దానికయ్యే ఖర్చు ఎంత అని అడిగారు.

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదనతిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ కల్తీ చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యం పెట్టడం ఎంత అపచారం అంటూ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... స్వామివారి కోట్లాదిమంది భక్తులు తాము ప్రసాదంగా తీసుకున్న లడ్డూ జంతుకొవ్వుతో అపవిత్రమైనదా అంటూ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు. ఈ లడ్డూపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ ఇద్దరూ లడ్డూలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని అంటున్నారు. ఇది సిట్ రిపోర్టులో వుందని అంటున్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.
వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

