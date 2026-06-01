Charan: జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో పెద్ది ఒకటి : రామ్ చరణ్
పెద్ది’ కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.
Divyendu, Ram Charan, Rathnavelu, A.R. Rahman, Buchi Babu Sana
మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు.
చరణ్ మాట్లాడుతూ, శివన్న గారిని స్క్రీన్పై చూస్తే ఓ ఫైర్లా అనిపిస్తుంది. ‘జైలర్’లో ఆయన సీన్స్ చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఒక ఐకానిక్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఆయన కళ్లే ఎన్నో ఎమోషన్స్ మాట్లాడతాయి. రత్నవేలు గారితో నేను నాలుగు సినిమాలు చేశాను. ఆయన ప్రతి ఫ్రేమ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమాకు ఆయన బిగ్గెస్ట్ అసెట్. దివ్యేందు రియల్ లైఫ్లో కూడా గ్యాంగ్స్టర్లా యాక్ట్ చేస్తుంటారు. దివ్యేందు, నేను ఒకే ఎత్తు ఉన్నా, సినిమాలో మా బాడీ లాంగ్వేజ్, ఆటిట్యూడ్ మాత్రం ఆరున్నర అడుగుల పైనే ఉంటాయి. జాన్వీ గారు ఈ సినిమాకు ఎంతో అందాన్ని తీసుకొచ్చారు.
మా నిర్మాత సతీష్ కిలారు కి ధన్యవాదాలు. ఇది కష్టంతో చేసిన సినిమా కాదు, ఇష్టంతో చేసిన సినిమా. ‘మగధీర’, ‘రంగస్థలం’, ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రాలు చేస్తున్నప్పుడే అవి పెద్ద విజయాలు సాధిస్తాయని అనిపించింది. ‘పెద్ది’ విషయంలో కూడా నాకు అదే ఫీలింగ్ కలిగింది. ఇది చాలా స్ఫూర్తినిచ్చే సినిమా. నా కెరీర్లో జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో ఇది ఒకటి. బుచ్చిబాబుకి, సుకుమార్ గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ‘పెద్ది’ సినిమా ఇండస్ట్రీ గర్వపడేలా చేస్తుంది. ఇదొక బ్యూటీఫుల్ ఎంటర్టైనర్. ఇందులో ఒక మంచి సందేశం కూడా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా సీఎం విజయ్ గారికి, తమిళనాడు ప్రజలకు నా శుభాకాంక్షలు తెలిజేస్తున్నాను. విజయ్ గారిని చూసి సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తిగా నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. పెద్ది చిత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
శివరాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ‘పెద్ది’ జర్నీ ప్రేక్షకులను కదిలిస్తుంది. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ కథను చాలా అద్భుతంగా రాశారు, తీశారు. రెహమాన్ గారు ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. ఇంత మంచి టీమ్తో కలిసి పనిచేయడం ఆనందంగా ఉంది. నిర్మాత సతీష్ గారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా సినిమాను నిర్మించారు. రామ్ చరణ్ గారి పెర్ఫార్మెన్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. జూన్ 4న ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. మీలాగే నేను కూడా ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
ఏఆర్ రెహమాన్ మాట్లాడుతూ, రామ్ చరణ్ కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పి అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కీరవాణి గారు, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు, తమన్, మణిశర్మ గారు వంటి అద్భుతమైన సంగీత దర్శకులు ఉన్న పరిశ్రమలో భాగస్వామ్యం కావడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా కథను బుచ్చిబాబు గారు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించింది. ఈ చిత్రానికి పని చేయడం ఎంతో ఎంజాయ్ చేశాను. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది.
డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. చెన్నై అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నా ఫేవరెట్ పీపుల్ అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు. ఇక్కడ అడుగుపెడితేనే సినిమా కనిపిస్తుంది. ‘పెద్ది’ మంచి ఎమోషనల్ డ్రామా. ఇది మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తుంది. చరణ్ సార్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మీరు అంత తేలికగా మర్చిపోలేరు. నన్ను నమ్మినందుకు రామ్ చరణ్ గారికి థాంక్యూ సో మచ్. రెహమాన్ గారి గురించి నేను ఒక పుస్తకమే రాయగలను. ఆయనంటే నాకు అంత ఇష్టం. ఆయనతో కలిసి పని చేస్తానని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. అది దేవుడి దయ వల్లే జరిగింది. రత్నవేలు గారు ఈ సినిమాను ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో తీశారు. శివన్న గారు గురువు పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు. గురుశిష్యుల బంధం ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ గారు, శివన్న గారిని చూస్తే అర్థమవుతుంది. నిర్మాత సతీష్ గారికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. అలాగే రామ్ చరణ్ గారిని కూడా జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను.
దివ్యేందు శర్మ మాట్లాడుతూ.. ‘పెద్ది’తో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక నటుడిగా ఇది నాకు చాలా పెద్ద అవకాశం. బుచ్చిబాబు గారు అద్భుతమైన దర్శకుడు, గొప్ప మనిషి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకు థాంక్స్. రామ్ చరణ్ గారితో కలిసి నటించడం నా జీవితంలో మర్చిపోలేని అనుభవం. ఆయన చూపించిన ప్రేమ, ఆదరణకు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడిని. రెహమాన్ గారు ఒక లెజెండ్. ఆయన సంగీతం ఉన్న సినిమాలో నటించడం నాకు గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఆయన నా ఫేవరెట్. నేను నటిస్తున్నప్పుడు ఎంతో నమ్మకాన్ని ఇచ్చారు. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్.
డీవోపీ రత్నవేలు మాట్లాడుతూ..‘పెద్ది’ నా కెరీర్లో ఒక మైలురాయి చిత్రంగా నిలుస్తుంది. బుచ్చిబాబు ఒక బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్. నాపై ఎంతో నమ్మకం ఉంచిన రామ్ చరణ్ గారికి ధన్యవాదాలు. థియేటర్లో మీరు ఒక గొప్ప సినిమాను అనుభవిస్తారు. శివన్న గారు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ గారు సహా అందరూ అద్భుతంగా నటించారు. రామ్ చరణ్ గారితో ఇది నా నాలుగో సినిమా.
ఇరాన్తో కుదుర్చుకునే అణు ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇదే అంశంపై వైట్ హౌస్ వేదికగా దాదాపు రెండు గంటల పాటు సుధీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. అయితే, అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం తుది నిర్ణయం తీసుకోకుండానే సమావేశం నుంచి వెళ్లిపోయినట్టు అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ పేర్కొంది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిందని భావించిన తాత్కాలిక ఒప్పందం భవిష్యత్తుపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
నంద్యాల జిల్లా శ్రీనివాస సెంటరులో దివంగత సీఎం వైఎస్సార్ విగ్రహంపైన ఓ వ్యక్తి దాడి చేసాడు. ఓ రాయిని తీసుకుని విగ్రహం ముఖంపైన, మెడపైన కొడుతూ ధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం చేసాడు. ఇదంతా అక్కడే వున్న పలువురు స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. ఈ వీడియోను చూసిన ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె x లో స్పందిస్తూ... మహానేత, దివంగత కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ విగ్రహాలపై దాడులు అత్యంత దారుణం. కూటమి పార్టీలైన తెదేపా, జనసేన, భాజపా ప్రభుత్వం చోద్యం చూడటం సిగ్గుచేటు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. మరో 10 రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయని వెల్లడించింది. జూన్ 10వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీల మధ్య తెలంగాణాలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ఎండల తీవ్రత తగ్గి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే యేడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాల్సిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఇపుడు అంతర్గత కుమ్ములాటలతో సతమతమవుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికార ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఏకంగా 958 వార్డులను గెలుచుకుని ప్రభంజనం సృష్టించింది. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ కేవలం 397 వార్డులతో సరిపెట్టుకుని చతికిలపడింది. ఈ ఓటమికి గల కారణాలపై విశ్లేషించాల్సిన నేతల మధ్య ఇపుడు వర్గపోరు తీవ్రస్థాయికి చేరింది.
ఆర్జేడీ నేత, బీహార్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి రబ్రీదేవి మొండికేశారు. తాము నివసిస్తున్న అధికారిక బంగ్లాను ఖాళీచేసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఈ అధికారిక బంగ్లాను ఖాళీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ, అమె అందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. దమ్ముంటే తనను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించాలని ప్రభుత్వానికి ఆమె సవాల్ విసిరారు. ఈ పరిణామంతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి, ఆర్జేడీకి మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది.
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.