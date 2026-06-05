సంబంధిత వార్తలు
- పవన్ ఎలాంటివారో ప్రపంచానికి చెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నా: బండ్ల గణేశ్
- Madhura Sridhar: అలా చేయడంతో ఇండస్ట్రీ పరువు పోతుంది : మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి
- Srikanth: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్ :శ్రీకాంత్
- ఇండస్ట్రీలో చెడు వాతావరణం కనిపించలేదు : పురుష: చిత్ర నిర్మాత కోటేశ్వరరావు
- కోలీవుడ్లో విషాదం.. నదిలో దూకి నిర్మాత ఆత్మహత్య... ఎందుకో తెలుసా?
పెద్ది సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ - తొలి రోజే రూ.135 కోట్లకు పైగా వసూలు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందం బాక్సాఫీస్ ఛాంపియన్ సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ను నిర్వహించింది.
Peddi
పెద్ది బాక్సాఫీస్ ఛాంపియన్ ప్రెస్ మీట్లో నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. పెద్ది చిత్రం అద్భుతంగా దూసుకుపోతోంది. తొలి రోజే రూ.135 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ప్రేక్షకుల నుంచి, ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి వస్తున్న స్పందన చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
సినిమా చూసిన వారందరూ ఇది చాలా మంచి సినిమా అని అభినందిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా బ్రహ్మాండమైన సినిమా. అందరూ తమ పిల్లలను తీసుకుని థియేటర్లలో సినిమా చూడండి. ఇది రామ్ చరణ్ గారి కెరీర్లో బెస్ట్ సినిమా. ఆ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. టికెట్ రేట్ల విషయంలో మాకు సహకరించిన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. భారీ స్థాయిలో, అత్యంత గ్రాండ్గా ఈ సినిమాను నిర్మించాం. ఆ కృషికి ప్రభుత్వాలు ఎంతో సానుకూలంగా స్పందించాయి.
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మంత్రి కందుల దుర్గేష్ గారికి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారికి, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి గారికి మరోసారి కృతజ్ఞతలు. చాలా కీలక సమయంలో వారు మాకు అండగా నిలిచారు.
ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు చాలా దూరం తీసుకెళ్లారు. అందరూ సినిమాను నమ్మి అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలబెట్టారు. మీడియా కి ధన్యవాదాలు. ఒక మంచి సినిమాకు మీరందరూ అండగా నిలిచారు. సినిమా గురించి అందరూ చాలా బాగా రాశారు. ఒక్క నెగెటివ్ లేకుండా పాజిటివ్గా ఆదరించారు. రామ్ చరణ్ గారికి, బుచ్చిబాబు గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నేను చేసిన తొలి సినిమాకే ఇంత పెద్ద బ్లాక్బస్టర్ ఇచ్చినందుకు వారికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్.
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాత రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. ఇన్నాళ్లు మనం ఎదురుచూసిన ‘పెద్ది’ వచ్చేసింది. మనం ఊహించినట్లుగానే ఇది ఒక సైక్లోన్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రీమియర్స్ నుంచే అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ప్రీమియర్స్, ఫస్ట్ డే కలిపి రామ్ చరణ్ గారి కెరీర్లోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించింది. ప్రతి సెంటర్ నుంచి పాజిటివ్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో అద్భుతమైన అదే ఊపు కనిపిస్తోంది.
శనివారం, ఆదివారం కలెక్షన్లు మరింత భారీగా ఉంటాయని భావిస్తున్నాం. మేము సినిమాపై ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నామో, అదే స్థాయిలో ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరిస్తున్నారు. సినిమాను ఆదరించిన ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇది ఖచ్చితంగా థియేటర్లలో చూసి ఆస్వాదించాల్సిన సినిమా. వచ్చే వారం మేమే షాక్ అయ్యే నెంబర్లతో మీ ముందుకు వస్తాం.
బుచ్చిబాబు రాసిన కథకు మా హీరో రామ్ చరణ్ గారు ఎక్స్ట్రార్డినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన నటన గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. చరణ్ గారి పెర్ఫార్మెన్స్ ‘నా భూతో న భవిష్యత్’. మిగతా ఆర్టిస్టులందరూ కూడా అద్భుతంగా నటించారు. తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పటివరకు చూడని విధంగా మల్టిపుల్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్తో రూపొందిన సినిమా ఇది. ఇందులో గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఈ సినిమా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందరూ కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ సినిమాకు వస్తున్న కలెక్షన్లతో చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో మరింత గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటుందని నమ్ముతున్నాం.
డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ.. ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. సినిమా విడుదలైనప్పటి నుంచి నా ఫోన్ రింగ్ అవడం ఆగలేదు. ‘ఉప్పెన’ సమయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. అయితే ‘ఉప్పెన’ కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు వస్తోంది. అందరూ ఫోన్ చేసి సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యిందని చెబుతున్నారు. సినిమా చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యామని అంటున్నారు. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్. ‘పెద్ది’ ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ క్యారెక్టర్. చరణ్ సార్ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి ప్రేక్షకులు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. కుటుంబాలు కలిసి సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నేను నమ్మిన విషయాన్ని ప్రేక్షకులు నిజం చేశారు. చరణ్ గారు పడిన కష్టాన్ని అందరూ గుర్తించారు. చరణ్ గారు లేకపోతే ఈ సినిమా లేదు. ఆయనకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా మరింత అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్ శశిధర్ మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. మీడియా ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన రివ్యూలు ఇచ్చింది. ప్రతి రివ్యూ రైటర్కు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మీ అందరి వల్లే ఈ సినిమా జనాల్లోకి అద్భుతంగా వెళ్లగలిగింది.
రామ్ చరణ్ గారు అహర్నిశలు కష్టపడి ఈ పాత్రను అద్భుతంగా పోషించారు. ఆయన కెరీర్లోనే ఫస్ట్ డే హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ ఇది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. ప్రీమియర్స్ నుంచే కుటుంబ ప్రేక్షకులు సినిమాకు రావడం ప్రారంభించారు. ఇది కుటుంబ సమేతంగా చూడాల్సిన సినిమా.
ఈ చిత్రానికి ఇంత గొప్ప విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షక మహాశయులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సినిమాను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన బుచ్చిబాబు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. రవి గారు మొదటి నుంచి ఇది బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని చెబుతూనే ఉన్నారు. ఆయన మాట నిజమైంది. నవీన్ గారు, రవి గారు నమ్మినది ఎప్పుడూ తప్పదు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా మరిన్ని రికార్డులు నెలకొల్పుతుందని నమ్ముతున్నాను. ఈ సందర్భంగా అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
సముద్రంలో స్కూబా డైవింగ్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ, ఆశ్చర్యపోతున్న జనం
రాజకీయాలకు అతీతంగా, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ, తన అభిరుచులు, కార్యకలాపాల కారణంగా తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఆయన ఇటీవల గ్రేట్ నికోబార్ పర్యటనకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు, అందులో ఆయన సముద్రంలో స్కూబా డైవింగ్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ వీడియో వైరల్ అవ్వడంతో, ఇది కేవలం ఆయన స్కూబా డైవింగ్ నైపుణ్యాల గురించే కాకుండా, గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్పై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి కూడా చర్చలకు దారితీసింది. ఈ వీడియోలో, రాహుల్ గాంధీ రంగురంగుల పగడపు దిబ్బల మధ్య ఈదుతూ, ఆ ద్వీపంలోని స్థానిక నివాసితులతో సంభాషిస్తూ కనిపించారు.
జేఈఈ అడ్వాన్స్ 2026 విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా లీక్
దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షల్లో జేఈఈ అడ్వాన్స్ ఒకటి. అయితే, ఈ యేడాది జరిగిన జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా మొత్తం లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వార్తలను ఐఐటీ రూర్కెలా ఖండించింది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా లీకైనట్టు వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది.
జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్
జనసేన పార్టీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్ పేరు దాదాపు ఖరారైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఆయన పేరును పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అయిన నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో మూడు తెదేపా, ఒకటి జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయించాయి.
దక్షిణాదిలో పెరిగిపోతున్న వితంతువులు.. ఎందుకని?
గోవా స్టైల్లో ఏపీలో షాక్స్ బీచ్..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందన్న విషయం తెలిసిందే. భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధానాన్ని రూపొందించడమే కీలకమైన అంశం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, గోవాలో కనిపించే తరహాలోనే సముద్ర తీరంలో షాక్స్, మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుండటం ఆసక్తికరమైన పరిణామం.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.