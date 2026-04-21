మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (17:48 IST)

Peddi: ఆరు రోజుల్లో పెద్ది షూటింగ్ పూర్తి - ఐటెంసాంగ్ లో సంయుక్త మీనన్ !

Peddi shooting spot - Ramcharan, buchibabu
Peddi shooting spot - Ramcharan, buchibabu
రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది షూటింగ్ గురించి స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. పెద్ది సెట్స్ నుండి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు ఓ ఫొటో షేర్ చేశారు. మరో 6 రోజుల్లో షూటింగ్ మొత్తం పూర్తవుతుంది. ఈ జూన్‌లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుందని వెల్లడించారు.  నిమ్మశివన్న, జాన్వీకపూర్ నటిస్తున్న ఇతర నటీనటులు. 
 
రత్నవేలు సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా,  ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న 'పెద్ది' చిత్ర షూటింగ్ మరో ఆరు రోజుల్లో పూర్తి కానుందని రామ్ చరణ్ మరియు దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌లోని వనస్థలిపురంలో త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేక పాట చిత్రీకరణ ప్రారంభం కానుందని, నాలుగు రోజుల షెడ్యూల్‌లో రామ్ చరణ్‌తో కలిసి సంయుక్త మీనన్ ఈ పాటలో కనిపించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్‌లో పొరబాటున జారిపడిన బాలుడు, ఆ గొరిల్లా ఏం చేసిందంటే? వీడియో

గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్‌లో పొరబాటున జారిపడిన బాలుడు, ఆ గొరిల్లా ఏం చేసిందంటే? వీడియోజంతు ప్రదర్శన శాలలకు వెళ్లినప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. కొందరు జంతువులను దగ్గరగా చూడాలనుకుని అత్యుత్సాహం చూపించడం వల్ల ప్రమాదాలకు గురవుతుంటారు. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఓ బాలుడు గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్ లోపల పడిపోయాడు. అంతే.. ఒక్కసారిగా గొరిల్లాల గుంపు అక్కడికి వచ్చింది. అందులో ఓ పెద్దగొరిల్లా ఆ బాలుడిని నిశితంగా గమనించింది. బాలుడు భూమిని అతుక్కున్నట్లు పడిపోయి వున్నాడు. కొద్దిసేపు అతడినే గమనించింది. అటుఇటూ తిరిగిన గొరిల్లా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయింది. దాంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బాలుడిని సురక్షితంగా ఆ ఎంక్లోజర్ నుంచి కాపాడారు.

పాకిస్థాన్‌కు చెంపదెబ్బ, పహల్గామ్ మారణకాండ తర్వాత పర్యాటకుల భారీ పునరాగమనం

పాకిస్థాన్‌కు చెంపదెబ్బ, పహల్గామ్ మారణకాండ తర్వాత పర్యాటకుల భారీ పునరాగమనంజమ్మూ: అందమైన లోయను నిర్జనంగా మార్చిన పహల్గామ్‌లోని వినాశకరమైన ఉగ్రవాద దాడి జరిగిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత, ఈ ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం ఇప్పుడు సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతోంది. ఇది ఈ ప్రాంతంలో పునరుద్ధరించబడిన విశ్వాసానికి సంకేతం. ఒకప్పుడు హింసతో వణికిపోయిన పహల్గామ్, ఇప్పుడు కార్యకలాపాలతో సందడిగా ఉంది. జమ్మూ- కాశ్మీర్‌లోని అధికారులు, భద్రతా సంస్థలు, స్థానిక నివాసితులతో కలిసి పనిచేస్తూ, పర్యాటకులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి గత సంవత్సర కాలంగా అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశారు. వారి ప్రయత్నాలు ఫలించినట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే భారతదేశం నలుమూలల నుండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులు మరోసారి ఈ లోయకు తరలివస్తున్నారు.

తిరుమలలో యువతి అదృశ్యం.. గదిలోంచి బయటికి వెళ్లి.. తిరిగి రాలేదు..

తిరుమలలో యువతి అదృశ్యం.. గదిలోంచి బయటికి వెళ్లి.. తిరిగి రాలేదు..శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చిన ఒక యువతి సోమవారం అదృశ్యమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లా, సంగడిగుంటకు చెందిన ఉప్పు లక్ష్మి తిరుపతమ్మ, తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమలకు వచ్చింది. సోమవారం రాత్రి దర్శనం పూర్తయ్యాక, వారు తమ గదికి తిరిగి వచ్చారు. తెల్లవారుజామున సుమారు 3:00 గంటల సమయంలో, తిరుపతమ్మ గదిలోంచి బయటకు వెళ్లి, తిరిగి రాలేదని తెలిసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గాలించినప్పటికీ ఆమె ఆచూకీ లభించకపోవడంతో, వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

చైనా డ్యాష్ కిందకి నీళ్లు, హార్మూజ్ మీదెలా అవుతుంది? ఇరాన్‌కి జిన్‌పింగ్ స్వీట్ షాక్

చైనా డ్యాష్ కిందకి నీళ్లు, హార్మూజ్ మీదెలా అవుతుంది? ఇరాన్‌కి జిన్‌పింగ్ స్వీట్ షాక్ఎవడి డ్యాష్ కిందకి నీళ్లు వస్తే వాడే పైకి లేస్తాడు అనేది సామెత. డ్యాష్ అంటే వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఇప్పుడు అలాగే చైనా పరిస్థితి మారింది. చీటికిమాటికి ఇరాన్ హార్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడం చైనాకు ఎంతమాత్రం రుచించడంలేదు. ఆ మార్గం ద్వారానే చైనాకు ముడిచమురు రవాణా అవుతోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తల నేపధ్యంలో చైనా వద్ద చమురు నిల్వలు క్రమంగా కరిగిపోతున్నాయి. మరోవైపు అమెరికా సైతం హార్మూజ్ జలసంధిని భేషరుతుగా ఇరాన్ తెరిచి పెట్టాలని వాదిస్తోంది. కానీ ఇరాన్ అందుకు సిద్ధంగా లేదు. దీనితో చైనా ఇబ్బందుల్లో పడుతోంది. సమస్య కొలిక్కి వచ్చిందని చైనా ఎదురుచూసింది కానీ అట్లా జరగలేదు. అందువల్ల జిన్ పింగ్ చాలా గ్యాప్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఇరాన్ చేస్తున్న పని మంచిపని కాదని తేల్చేసారు.

దొంగల్లా మారిన పోలీసులు, చెక్కు వివాదం కోసం వచ్చి 22 తులాల బంగారం కొట్టేశారు

దొంగల్లా మారిన పోలీసులు, చెక్కు వివాదం కోసం వచ్చి 22 తులాల బంగారం కొట్టేశారుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో కంచె చేను మేసిన సామెతలా ఓ ఘటన జరిగింది. దొంగలను పట్టుకోవాల్సిన పోలీసులే దొంగల్లా మారిపోయారు. ఓ ఇంట్లో చెక్కు వివాదం పరిష్కరించేందుకు వచ్చామని చెప్పి అదే ఇంట్లో ఏకంగా 22 తులాల బంగారాన్ని కొట్టేసినట్లు సమాచారం. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వ్యాపారవేత్త గౌరవ్ జైన్ కు సంబంధించి చెక్కు వివాదం వుంది. దాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఆయన ఇంటికి ఓ ఎస్సై సహా ఐదుగురు పోలీసులు వచ్చారు. వస్తూనే ఇంటి బయట ఉన్న సీసీటీవీని పోలీసులు డిస్‌కనెక్ట్ చేసారు.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధం

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలు

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
