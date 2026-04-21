Peddi: ఆరు రోజుల్లో పెద్ది షూటింగ్ పూర్తి - ఐటెంసాంగ్ లో సంయుక్త మీనన్ !
Peddi shooting spot - Ramcharan, buchibabu
రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది షూటింగ్ గురించి స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. పెద్ది సెట్స్ నుండి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు ఓ ఫొటో షేర్ చేశారు. మరో 6 రోజుల్లో షూటింగ్ మొత్తం పూర్తవుతుంది. ఈ జూన్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుందని వెల్లడించారు. నిమ్మశివన్న, జాన్వీకపూర్ నటిస్తున్న ఇతర నటీనటులు.
రత్నవేలు సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న 'పెద్ది' చిత్ర షూటింగ్ మరో ఆరు రోజుల్లో పూర్తి కానుందని రామ్ చరణ్ మరియు దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లోని వనస్థలిపురంలో త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేక పాట చిత్రీకరణ ప్రారంభం కానుందని, నాలుగు రోజుల షెడ్యూల్లో రామ్ చరణ్తో కలిసి సంయుక్త మీనన్ ఈ పాటలో కనిపించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.