Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలలో నటించగా, శివ రాజ్ కుమార్, దివ్యేందు తదితరులు కూడా నటించారు. కాగా, ఈ సినిమాలో మూడు గేమ్స్ లో కనిపించనున్నాడనే విషయం మన పాఠకులకు విదితమే.
At mumbai peddi trailer - charan, Rehaman, janvi
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
పెద్ది ట్రైలర్
'పెద్ది' చిత్ర బృందం ట్రైలర్ను విడుదల చేయడానికి హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకి వచ్చింది. 3 నిమిషాల నిడివి గల ఈ ట్రైలర్, కథ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరంలో జరుగుతుందని తెలియజేస్తుంది. క్రీడ పేరుతో సంబంధం లేకుండా, నగరంలో అందరికీ ఇష్టమైన అథ్లెట్గా పెద్దిని పరిచయం చేస్తారు. అతను క్రికెట్, కుస్తీ (సాంప్రదాయ కుస్తీ) ఆడటమే కాకుండా, పరుగు కూడా చేసే ఒక 'క్రాసోవర్ అథ్లెట్' అని త్వరలోనే వెల్లడవుతుంది. అయితే, అసమానతలతో నిండిన ఈ ప్రపంచంలో తన లక్ష్యాలను సాధించడానికి అతని పాత్ర రెట్టింపు కష్టపడాల్సి ఉంటుందని ట్రైలర్ సూచిస్తుంది.
పెద్ది గురించి
'పెద్ది' చిత్రానికి బుచ్చి బాబు సానా రచన, దర్శకత్వం వహించగా, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఇషాన్ సక్సేనా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మరియు సుకుమార్ రైటింగ్స్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించాయి. ఈ చిత్రంలో రామ్ టైటిల్ పాత్రలో నటించగా, అతని ప్రేయసి అచియ్యమ్మ పాత్రలో జాన్వి నటించింది. శివ రాజ్కుమార్ గౌరీనాయుడుగా, దివ్యేందు రాంబుజ్జిగా మరియు జగపతి బాబు అప్పలసూరిగా నటించారు.
పుష్ప చిత్ర దర్శకుడు సుకుమార్ వద్ద గతంలో సహాయకుడిగా పనిచేసిన బుచ్చి, 2021లో వైష్ణవ్ తేజ్, కృతి శెట్టి, విజయ్ సేతుపతి నటించిన 'ఉప్పెన' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించనున్నట్లు ప్రకటించారు, ఇది తెలుగు చిత్రసీమలో ఒక అరుదైన విషయం. ‘గ్రామీణ, భావోద్వేగభరిత మరియు పల్లెటూరి ప్రయాణం’గా వర్ణించబడిన ‘పెద్ది’ చిత్రం 2024 మార్చిలో అధికారికంగా ప్రారంభించబడింది.
ఆ ఏడాది నవంబర్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాగా, 2026 ఏప్రిల్లో మాత్రమే చిత్రీకరణ పూర్తయింది. షూటింగ్ చివరి దశలో రామ్ కంటికి గాయమైంది. ఈ విషయాన్ని ఒక మూలం హెచ్టితో ధృవీకరించింది, “కొందరు నమ్ముతున్నట్లుగా అతనికి కంటికి కాదు, కంటి పైభాగంలో గాయమైంది. అతని కన్ను బాగానే ఉంది. దానికి నాలుగు కుట్లు వేయించుకోవాల్సి వచ్చింది.”డాక్టర్ తెలియజేశారు.
మొదట్లో, ‘పెద్ది’ మార్చి 27న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ విడుదల వాయిదా పడటంతో, దాని స్థానంలో పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ వచ్చింది. విడుదలను ఏప్రిల్ 30కి మార్చారు, కానీ ఆ తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ, వాయిదా పడుతుందనే వదంతులు వచ్చాయి. రామ్ చరణ్ హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, సినిమాను మళ్లీ జూన్కు వాయిదా వేశారు. జూన్ 4 విడుదల తేదీని మే నెల మొదట్లోనే ఖరారు చేశారు. 2025లో రామ్ చరణ్ చివరి చిత్రం, శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన 'గేమ్ ఛేంజర్' ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయిన నేపథ్యంలో, 'పెద్ది' ఎలా ఆడుతుందో వేచి చూడాలి.
మూడో బిడ్డకు 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డకు 40 వేలు ఎటు పోతాయో? ఒక్కరికే 30 లక్షలవుతుంటే...
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదల అవసరమనీ, రానురాను ఏపీ జనాభా తగ్గిపోతుందనీ, అది ఆర్థికంగా భవిష్యత్తులో దెబ్బతీస్తుందనీ, అందువల్ల పిల్లల్ని కనండి అని చెబుతున్నారు. అలా పిల్లల్ని ఇద్దరకంటే ఎక్కువగా... అంటే మూడో బిడ్డను కంటే రూ. 30 వేలు ఇస్తామనీ, 4వ బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇప్పుడిది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. అసలు పిల్లల్ని కనాలంటే దంపతులు భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసిందనీ, ఒక్క అబ్బాయి లేదా అమ్మాయిని సెటిల్ చేయాలంటా మధ్యతరగతి లేదా దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్లకు తల ప్రాణం తోకకి వస్తోందని అంటున్నారు.
ముగ్గురు మొనగాళ్లు స్టార్.. మాజీ మిస్ పూణే ట్విషా శర్మ.. పెళ్లైన ఐదు నెలలకే ఉరేసుకుంది.. కారణం?
33 ఏళ్ల మాజీ అందాల రాణి, ఎంబీఏ పట్టభద్రురాలు, పెళ్లయిన కేవలం ఐదు నెలలకే మే 12న భోపాల్లోని తన అత్తగారి ఇంట్లో శవమై కనిపించింది. ఆమె తన తల్లికి, కుటుంబానికి న్యాయం కోరుతూ ఆవేదన కలిగించే సందేశాలను పంపింది. నోయిడాకు చెందిన, మాజీ మిస్ పూణే అయిన ట్విషా శర్మ, 2024లో ఒక డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన తన భర్త, న్యాయవాది సమర్థ్ సింగ్ కటారా హిల్స్ నివాసంలో ఉరి వేసుకుని కనిపించింది.
నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్ వెనుక బ్యూటీషియన్
విజయ్ సీఎం అయితే నాకు అసూయ ఎందుకు, అతడు నాకంటే 25 ఏళ్లు చిన్నవాడు: రజినీకాంత్
విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు తానేదో అసూయ చెందుతున్నానంటూ కొందరు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కొట్టిపారేశారు. తను రాజకీయాలను వదిలేసి చానాళ్లయ్యిందనీ, ఒకవేళ రాజకీయాల్లో వుంటే ఆ పరిస్థితి వేరు అన్నారు. కమల్ హాసన్ సీఎం అయితే ఏదైనా కాస్త అసూయ చెందేవాడినేమో... వాస్తవానికి అది కూడా వుండదు అన్నారు. విజయ్ కి నాకు మధ్య చాలా ఏజ్ గ్యాప్ వుంది, అతడికి నాకూ మధ్య కనీసం 25 సంవత్సరాల వయసు తేడా వుంది. అట్లాంటిది అతడిని చూసి నేను ఎందుకు అసూయ చెందుతాను, నేనైతే అలా ఆలోచన చేసే మనిషిని కాదు.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
మీ చాయ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీ కల్తీపై అవగాహన కల్పిస్తోన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
మితిమీరి గోధుమ రోటీలను తింటే ఏమవుతుంది?
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.