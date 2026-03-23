Ram Charan: పెద్ది అప్ డేట్: రామ్ చరణ్ బర్త్ డే నాడు పెద్ది క్యారెక్టర్ పోస్టర్, బుకింగ్స్ ఓపెన్
Ram Charan, Buchi Babu Sana
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న భారీ బడ్జెట్ సినిమా పెద్ది. ఈ సినిమా ఆఖరి దశ పనుల్లో వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రూపొందుతుంది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, సినిమా షూటింగ్ ముగింపు దశలోకి చేరుకుని కీలక సన్నివేశాలు పూర్తవుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో, ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన భారీ సెట్లో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ను మృణాల్ ఠాకూర్ పై చిత్రీకరించనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదిలా వుండగా, మార్చి 27న రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలను చేయనున్నట్లు దర్శకుడు బుజ్జిబాబు తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు.
ఇప్పటికే ఏ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ చిత్రంలోని రెండవ సింగిల్ 'రైరైరారా', మార్చి 2న విడుదలైనప్పటి నుండి ఐదు భాషల్లో కలిపి 7 కోట్ల వీక్షణలు దాటగా, తెలుగు వెర్షన్ 20 రోజుల్లోనే 5 కోట్ల వీక్షణలను సాధించింది. ఇక ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ ఇతర నటీనటులు నటిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మార్చి 24న క్యారెక్టర్ పోస్టర్ విడుదల చేయనున్నారు. అదే విధంగా మార్చి 26న హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ఒక భారీ కార్యక్రమంతో పాటు చరణ్ పుట్టినరోజున అర్ధరాత్రి నుండి నార్త్ అమెరికా బుకింగ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి.