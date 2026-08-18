NTR: ఇటు ఎన్.టి.ఆర్.కు ఫిజియో థెరపీ - అటు డ్రాగన్ డేట్ గురించి అప్ డేట్
గత నెలలో ఎన్.టి.ఆర్. కు షూటింగ్ సందర్భంగా జరిగిన కుడి భుజం గాయంగా ఈనెల 12న శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఇటీవలే డిశ్చార్జ్ అయిన ఆయన గురించి అబిమానులు, సోషల్ మీడియా పర్సన్స్ తెగ వాకబు చేస్తున్నారు. అసలు ఏమి జరిగింది? ఎందుకు అలా జరిగింది? అంటూ వస్తున్న ప్రశ్నలకు ఈరోజు సికింద్రాబాద్లోని KIMS హాస్పిటల్స్లో అందించిన చికిత్స, అలాగే ఆయన రికవరీ జర్నీ గురించి వివరించారు.
Dr. R. A. Poornachandra Tejasvi - Dragaon poster
ఈ వీడియోలో, నటుడు ఎన్.టి.ఆర్.కు అయిన భుజం గాయం, సికింద్రాబాద్లోని KIMS హాస్పిటల్స్లో అందించిన చికిత్స మరియు ఆయన కోలుకునే ప్రక్రియ గురించి డాక్టర్ ఆర్. ఎ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి వివరిస్తున్నారు.
అలాగే, ఎన్.టి.ఆర్. ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి మరియు ఆయన పూర్తిగా కోలుకునే దిశగా తదుపరి దశల గురించి కూడా డాక్టర్ ఆర్. ఎ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారు.
ఎన్.టి.ఆర్. ఇ.సి. జాయింట్ అంటాం. కుడి భుజం దగ్గర జరిగింది. సీనియర్ డాక్టర్లు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. కుడి భుజం జాయింట్ దగ్గర పాక్చర్ కావడంతో శస్త్ర చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. తనకు రోజూ ఫిజియో థెరపి చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ఆయన డెడికేషన్ చూస్తుంటే త్వరలోనే కోలుకుంటారు. మాకు వస్తున్న ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్పాల్సి వచ్చింది. పెద్దగా ప్రమాదం ఏమీ లేదు. అందరి కోరిక మేరకు ఆయన తిరిగి రెండు నెలలో షూటింగ్ లో పాల్గొంటారని తెలిపారు.
ఇదిలా వుండగా, ఇదేరోజు డ్రాగన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ తన ఖాతాలో డ్రాగన్ ఫొటో పోస్ట్ చేసి, వచ్చే రిలీజ్ చేయనున్నట్లు విడుదల చేశారు. మరి కొద్ది నిముషాలకే మరో అప్ డేట్ ఇస్తూ, జూన్ 11, 2027 అంటూనే, ఈసారి మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇంకోవైపు షారూఖ్ ఖాన్ పొటోతో మరో పోస్టర్ విడుదల చేశారు.