PM Modi : ప్రధాని మోదీ పెద్ది గురించి అడిగారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో యూత్ పెద్ది గెటప్ తో వచ్చారు : రామ్ చరణ్
గ్రామాలకు సాధికారతను అందించే కాన్సెప్ట్తో పెద్ది చిత్రం రూపొందిందని రామ్ చరణ్ అన్నారు. రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' దేశవ్యాప్తంగా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే అద్భుతమైన గ్లింప్స్, రెండు చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, పవర్ ఫుల్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్తో మెస్మరైజ్ చేస్తోంది.
Ram Charan, janvi, satish, boman, buchibabu
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో చిత్ర బృందం ఢిల్లీలో గ్రాండ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.
ఢిల్లీ ప్రెస్ మీట్ లో రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, దేవుడి దయ వల్లే గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ఎంతో డెడికేషన్తో ఈ సినిమా చేశాం. ఇది చాలా గొప్ప ఎంటర్టైనర్. ప్రేక్షకులను ఇన్స్పైర్ చేసే సినిమా. ఈ సినిమాను పిల్లలతో కలిసి థియేటర్లలో చూడండి. వాళ్లు చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతారు. ఇది మట్టి వాసన ఉన్న కథ. గతంలో నేను చేసిన రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలన్నీ కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాలు సాధించాయి. భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లు చాలామంది ట్రైబల్ ప్రాంతాల నుంచే వచ్చారు.
నేను ఇటీవల ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీ గారిని కలిసినప్పుడు పెద్ది దేని గురించి అని అడిగారు. గ్రామాలకు సాధికారతను అందించే కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా ఉంటుందని చెప్పాను. అప్పుడు ఆయన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పారు. వెస్ట్ బెంగాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది యువకులు పైన జెర్సీ, కింద లంగోటా ధరించి కనిపించారని, వాళ్లు ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చామని చెప్పారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల క్రితం ఆ గ్రామం నుంచి మొహమ్మద్ అనే వ్యక్తి భారత ఫుట్బాల్ జట్టుకు ఆడాడు. ఇప్పుడు అదే గ్రామం నుంచి 80 శాతం మంది ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు. ఒక్క వ్యక్తి స్ఫూర్తి ఎంత పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలదో అది చూపిస్తుంది. ‘పెద్ది’ కూడా అలాంటి ఒక కథ.
ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన యువకుడు తన ఐడెంటిటీ కోసం ఎలా పోరాడాడనేది పెద్దిలో చూస్తారు. ఈ పాత్రకు ఏం కావాలో అంతా ప్రాణం పెట్టి చేశాను. జూన్ 4న సినిమా విడుదల అవుతోంది. అందరూ థియేటర్లలో చూసి సపోర్ట్ చేయాలి. ఇది లార్జ్ స్కేల్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే సినిమా. మీకు సినిమా నచ్చితే తప్పకుండా ప్రమోట్ చేయండి. అందరికీ థాంక్యూ.
హీరోయిన్ జాన్వి కపూర్ మాట్లాడుతూ, నేను పూర్తిగా ఆయన విజన్ను ఫాలో అయ్యాను. రామ్ చరణ్ గారితో పనిచేయడం వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఆయన ఎనర్జీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా రూటెడ్ ఫిల్మ్. ఇండియాలో, ఇండియన్స్ కోసం నిర్మించిన సినిమా. ఇలాంటి గొప్ప సినిమాలో భాగం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎంతో హార్డ్వర్క్తో ఈ సినిమా చేశాం. తప్పకుండా జూన్ 4న ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా మీ అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది.
బోమన్ ఇరానీ మాట్లాడుతూ, రామ్ చరణ్ డాన్స్, ఎనర్జీ అన్నీ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఆయన ప్రాణం పెట్టి పనిచేస్తారు. మనందరం ఆయన స్ఫూర్తిని అభినందించాలి. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు గారు చాలా పాషనేట్ ఫిల్మ్మేకర్. ఆయన కథ చెప్పినప్పుడే నాకు చాలా నచ్చింది. వెంటనే ఇలాంటి సినిమాలో భాగం కావాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ సినిమా చేస్తూ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అద్భుతమైన లొకేషన్స్లో ఈ సినిమాను చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రంలో భాగం కావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది.
దివ్యేందు శర్మ మాట్లాడుతూ, రామ్ చరణ్ గారితో కలిసి పనిచేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమా, నా పాత్ర నా అంచనాలకు మించి అద్భుతంగా వచ్చింది. రత్నవేలు గారు చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. ఇందులో రామ్ చరణ్ గారి ‘పెద్ది’ పాత్ర, తన గుర్తింపు కోసం చేసే పోరాటం ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. జూన్ 4న ఈ సినిమాను తప్పకుండా థియేటర్లలో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు మాట్లాడుతూ, ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేశారు. మాకు ఎంతగానో సహకరించారు. రామ్ చరణ్ గారికి, జాన్వి గారికి, మా డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు గారికి, అలాగే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. ఇది చాలా రూటెడ్ స్టోరీ. ఎమోషనల్, ఎంటర్టైనింగ్ అంశాలతో పాటు చాలా గ్రాండ్ స్కేల్లో తెరకెక్కించాం. అందరూ పిల్లలు, ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
సరస్వతి పుష్కరాలకు టీఎస్టీడీసీ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ పర్యటన
తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన కాళేశ్వరంలో జరిగే సరస్వతి పుష్కరాలకు హాజరయ్యే భక్తుల కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (టీఎస్టీడీసీ) ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీ పర్యటనను ప్రకటించింది. టీఎస్టీడీసీ విడుదల చేసిన పర్యటన బ్రోచర్ ప్రకారం, ఈ ప్యాకేజీలో 30 మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యం కలిగిన ఏసీ హైటెక్ స్లీపర్ బస్సులో ప్రయాణం ఉంటుంది. ఈ పర్యటనకు రుసుమును పెద్దలకు రూ. 3,600 గానూ, పిల్లలకు రూ. 2,880 గానూ నిర్ణయించారు. ఈ యాత్ర మొదటి రోజు రాత్రి సీఆర్వో బషీర్బాగ్, ఐఆర్వో యాత్రినివాస్ (సికింద్రాబాద్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. భక్తులు మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున కాళేశ్వరం చేరుకుంటారు.
సిద్ధరామయ్య సీఎంగా సగకాలం ముగిసింది, ఇప్పుడు డీకె శివకుమార్ మిగిలిన సగకాల సీఎం
ఆ ఇద్దరు నాయకులు హేమాహేమీలే. కర్నాటకలో 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయానికి మూలకారకులు డీకె శివకుమార్ అని అప్పట్లోనే ప్రచారం జరిగింది. ఆయనకే సీఎం పదవి ఇస్తారని కూడా అనుకున్నారు. ఐతే సిద్ధరామయ్య మాత్రం తన పట్టుతో ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిష్టించారు. ఆ సమయంలోనే ఓ ఒప్పందం జరిగిందట. ఇద్దరు నేతలను కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పిలిచి ఐదేళ్ల పాలనా కాలంలో సిద్దరామయ్య రెండున్నరేళ్లు, డీకె శివకుమార్ రెండున్నరేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా వుంటారని రహస్య ఒప్పందం కుదిర్చారట. ఐతే అనుకున్నదానికంటే ఆరు నెలలు పాటు సిద్ధూ సీఎం కుర్చీని వదల్లేదు.
Mahanadu: వర్షిణితో చంద్రబాబు.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటో (video)
టీడీపీ మహానాడులో చోటుచేసుకున్న ఒక ఆసక్తికరమైన ఘట్టం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ కార్యక్రమం రెండవ రోజున, ప్రధాన వేదికపై టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన వర్షిణి అనే ఒక ట్రాన్స్జెండర్ మహిళ కూర్చుని ఉండటం కనిపించారు. చంద్రబాబు ఆమెతో పలు నిమిషాల పాటు ఎంతో ఆప్యాయంగా సంభాషించడం ఆ దృశ్యాలలో కనిపించడంతో, అవి క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సంభాషణ అనంతరం వర్షిణి కూడా భావోద్వేగానికి లోనైనట్లు కనిపించింది.
15 ఏళ్ల బాలికపై 19 ఏళ్ల యువకుడు లాడ్జిలో అత్యాచారం
ఖాజీపేటలోని ఒక లాడ్జిలో, దువ్వూరు మండలానికి చెందిన 15 ఏళ్ల బాలికపై 19 ఏళ్ల యువకుడు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. నిందితుడు ఈశ్వర్, ఆ బాలికను తప్పుడు హామీలతో మభ్యపెట్టి, ఖాజీపేటలోని ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లాడని దువ్వూరు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం రాత్రి పొద్దుపోయాక, తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆ బాలిక ఇంటికి చేరుకుంది.
ప్రతి గ్రామ పంచాయతీని అనుసంధానించనున్న టీ-ఫైబర్ నెట్వర్క్
తెలంగాణలో పటిష్టమైన ఫైబర్ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ టీ-ఫైబర్ నెట్వర్క్ త్వరలో రింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీని అనుసంధానించనుంది. మొదటి దశలో, ప్రస్తుతం దెబ్బతిన్న నెట్వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలతో బాధపడుతున్న ఉమ్మడి నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లాలలోని 3,089 గ్రామాలకు డిజిటల్ కనెక్టివిటీ పునరుద్ధరణ చేపట్టనున్నారు. సవరించిన భారత్నెట్ కార్యక్రమం కింద, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఆధునిక ఫైబర్ మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించి, ఈ గ్రామాలను రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో సమానంగా అనుసంధానిస్తారు.
తిప్పతీగ ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిపే సంకేతాలు
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.
శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.
తీపి పదార్థాలను మోతాదుకి మించి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
స్వీట్లు లేదా చక్కెర తక్కువ మొత్తంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మోతాదుకి మించి తీసుకుంటే అధిక బరువు పెరగడం, మొటిమలు, టైప్ 2 మధుమేహం ఇంకా అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు మూలకారణం అవుతుంది. తరచుగా చక్కెర-తీపి పానీయాలను సేవించడం అనేది ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణమని తేలింది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు గుండె జబ్బులతో సహా అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. చక్కెర ఆహారాలు, పానీయాలతో సహా శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాయి. అధిక చక్కెర వినియోగంతో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు వైద్యులు చెపుతారు. అధిక మొత్తంలో చక్కెర తినడం కొన్ని క్యాన్సర్లను అభివృద్ధి చేసే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది