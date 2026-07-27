Action King Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్.ఎంట్రీతో పొలిమేర ప్రారంభం
సోమవారంనాడు సికింద్రాబాద్లోని గణేష్ ఆలయంలో సంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలతో పొలిమేర 3' ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ నారాయణదాస్ నారంగ్ జయంతి సందర్భంగా చిత్రాన్ని ప్రారంభించడం విశేషంగా నిలిచింది. హారర్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీ. డా. అనిల్ విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. వంశీ నందిపాటి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్పీ బ్యానర్స్పై వంశీ నందిపాటి, జాన్వీ నారంగ్లు నిర్మిస్తున్నారు.
Allu Aravind, Dr. Anil Viswanath, Vamsi Nandipati, Janvi Narang, D.Suresh babu and others
ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తొలి క్లాప్ ఇవ్వగా, సీనియర్ నిర్మాత డి. సురేష్ బాబు కెమెరా స్వీచ్చాన్ చేశారు. నిర్మాత బన్నీవాస్, ఎగ్జిబిటర్ సదానంద్ గౌడ్ చిత్ర బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ను చిత్ర బృందానికి అందించి విజయాన్ని ఆకాంక్షించారు. నిర్మాత సునీల్ నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్మోహన్ రావు గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అర్జున్ ఈ ఫ్రాంచైజీలో కీలకమైన శక్తివంతమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చేరికతో 'పొలిమేర 3' ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న అత్యంత ఆసక్తికరమైన తెలుగు చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
దర్శకుడు డా. అనిల్ విశ్వనాథ్ ఈసారి తన అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూడో భాగంలో మరింత లోతైన రహస్యాలు, భయానక అతీంద్రియ అంశాలు, సంచలనాత్మక మలుపులతో 'పొలిమేర' ప్రపంచాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లనున్నట్లు చిత్ర బృందం తెలిపింది.
సత్యం రాజేష్ మరోసారి అభిమానుల ప్రశంసలు అందుకున్న కొమరయ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు.కామాక్షి భాస్కర్ల, గెటప్ శ్రీను, బాలాదిత్య, రాకేందు మౌళి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భారీ తారాగణం, ప్రతిభావంతమైన సాంకేతిక బృందం,