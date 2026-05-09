Pooja Hegde,: తేరా హో జావున్ బీచ్ పాటలో పూజా హెగ్డే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది
Pooja Hegde beach song bold look
రాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.
డేవిడ్ ధావన్ తన కుమారుడు వరుణ్తో కలిసి దర్శకత్వం వహించిన మరియు మృణాల్ ఠాకూర్ సహనటిగా నటించిన ఈ చిత్రం, నవ్వులు మరియు ఒక ప్రేమ త్రిభుజాన్ని అందిస్తూ జూన్ 4, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది.
ఇంతకుముందు చిత్ర నిర్మాతలు ఎట్టకేలకు 'Tera Ho Jaun' అనే రొమాంటిక్ గీతాన్ని విడుదల చేశారు. వరుణ్ ధావన్ మరియు పూజా హెగ్డేల మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీని అభిమానులు ఇప్పటికే ఎంతగానో ఆస్వాదిస్తున్నారు. కలల వంటి దృశ్యాలు, సాహిత్యం మరియు సంగీతంతో నిండిన ఈ పాట, సినిమాలోని రొమాంటిక్ కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తూనే, విడుదలైన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఇక, పూజ చివరగా సూర్య శివకుమార్తో కలిసి 'రెట్రో' చిత్రంలో కనిపించింది. ఆమె ముందు ఒక ఆసక్తికరమైన చిత్రాల వరుస ఉంది. 'దళపతి' విజయ్ ప్రధాన పాత్రలో 'జన నాయగన్' చిత్రంలో నటించింది. అలాగే, దుల్కర్ సల్మాన్ 41వ చిత్రంగా (తాత్కాలికంగా 'DQ 41' అని పిలవబడుతున్న) రూపొందుతున్న సినిమాలోనూ ఆమె దుల్కర్ సరసన నటించనుంది. బాలీవుడ్లో, డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వంలో, వరుణ్ ధావన్ మరియు మృణాల్ ఠాకూర్లతో కలిసి నటిస్తున్న 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' చిత్రం కోసం ఆమె సిద్ధమవుతోంది; ఈ సినిమా జూన్ 5న విడుదల కానుంది.