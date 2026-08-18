టైమ్స్ స్క్వేర్లో బుట్టబొమ్మ చేతిలో జాతీయ పతాకం...ఉల్లాసంగా(video)
ఆగస్టు 16న, వారసత్వంలో సామరస్యం అనే ఇతివృత్తంతో భారతదేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మాడిసన్ అవెన్యూలో జరిగిన 44వ ఇండియా డే పరేడ్కు పూజా హెగ్డే ముఖ్య అతిథిగా వ్యవహరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది నృత్యాలు, ప్రదర్శనలు, శకటాలతో పాల్గొన్నారు. అదే సమయంలో న్యూయార్క్ గవర్నర్ క్యాథీ హోచుల్ భారతీయ-అమెరికన్ సమాజం, సంస్కృతిని, వారు చేసిన సేవలను ప్రశంసించారు.
Pooja Hegde
టైమ్స్ స్క్వేర్లో జెండా ఎగురవేయడంతో సహా వారాంతపు ఉత్సవాల మధ్య, ఎన్వైపీడీ, ఇండియన్ ఆఫీసర్స్ సొసైటీ వంటి సమూహాల కృషిని ప్రశంసిస్తూ, ఈ కార్యక్రమం సజావుగా జరిగిందని హాజరైనవారు కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా వేలాది మందిని పూజా హెగ్డే ఆకట్టుకున్నారు. విదేశాల్లో భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఇంత ఘనంగా జరగడం పట్ల సెలెబ్రిటీలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
పూజా హెగ్డేతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని వేడుకల శోభను ప్రముఖ నటుడు అడివి శేష్ పెంచారు. ఇంకా భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తులలో మెరిసిపోతూ, ఈ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా పూజా హెగ్డే నిలిచారు. ఇంకా బుట్టబొమ్మ స్టెప్పులేసి అక్కడి వారిని ఖుషీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
న్యూయార్క్ నగరంలో ఘనంగా జరిగిన 44వ 'ఇండియా డే పరేడ్' వేడుకలు..— RTV (@RTVnewsnetwork) August 17, 2026
ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కథానాయిక పూజా హెగ్డే..
భారతీయ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసి, వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన పూజా..
పూజా హెగ్డేతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని సందడి చేసిన ప్రముఖ… pic.twitter.com/Cx02W2utUq