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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (13:58 IST)

టైమ్స్ స్క్వేర్‌లో బుట్టబొమ్మ చేతిలో జాతీయ పతాకం...ఉల్లాసంగా(video)

Pooja Hegde
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (13:58 IST)
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Pooja Hegde
ఆగస్టు 16న, వారసత్వంలో సామరస్యం అనే ఇతివృత్తంతో భారతదేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మాడిసన్ అవెన్యూలో జరిగిన 44వ ఇండియా డే పరేడ్‌కు పూజా హెగ్డే ముఖ్య అతిథిగా వ్యవహరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది నృత్యాలు, ప్రదర్శనలు, శకటాలతో పాల్గొన్నారు. అదే సమయంలో న్యూయార్క్ గవర్నర్ క్యాథీ హోచుల్ భారతీయ-అమెరికన్ సమాజం, సంస్కృతిని, వారు చేసిన సేవలను ప్రశంసించారు. 
 
టైమ్స్ స్క్వేర్‌లో జెండా ఎగురవేయడంతో సహా వారాంతపు ఉత్సవాల మధ్య, ఎన్‌వైపీడీ, ఇండియన్ ఆఫీసర్స్ సొసైటీ వంటి సమూహాల కృషిని ప్రశంసిస్తూ, ఈ కార్యక్రమం సజావుగా జరిగిందని హాజరైనవారు కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా వేలాది మందిని పూజా హెగ్డే ఆకట్టుకున్నారు. విదేశాల్లో భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఇంత ఘనంగా జరగడం పట్ల సెలెబ్రిటీలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

పూజా హెగ్డేతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని వేడుకల శోభను ప్రముఖ నటుడు అడివి శేష్ పెంచారు. ఇంకా భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తులలో మెరిసిపోతూ, ఈ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా పూజా హెగ్డే నిలిచారు. ఇంకా బుట్టబొమ్మ స్టెప్పులేసి అక్కడి వారిని ఖుషీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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శభాష్ ఝార్ఖండ్ స్టూడెంట్స్, ఎవరినీ అవమానించకుండా సాధించారు: కంగనా రనౌత్

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పవన్ కల్యాణ్‌ను ఏపీ సీఎంని చేయడమే లక్ష్యం: కుండబద్ధలు కొట్టిన పంతం నానాజీ

పవన్ కల్యాణ్‌ను ఏపీ సీఎంని చేయడమే లక్ష్యం: కుండబద్ధలు కొట్టిన పంతం నానాజీజనసేన పార్టీకి చెందిన కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ మరోసారి రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠతను రేపే వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి నిరంతరం ప్రయాణించడానికే జనసేన పార్టీని స్థాపించలేదు. మా పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడటమే మా లక్ష్యం. అనుక్షణం తెదేపాను కాపాడటం కోసమే జనసేన పార్టీని స్థాపించలేదు అంటూ పంతం నానాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కాగా జనసేన-తెదేపా-భాజపా కలిసి కూటమి సర్కారు నడుస్తోంది.

ఆంథోసయనిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు గుండె, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి ఎలా తోడ్పడతాయి?

ఆంథోసయనిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు గుండె, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి ఎలా తోడ్పడతాయి?'ది అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్'లో ప్రచురితమైన ఒక కొత్త అధ్యయనం, మెటా-విశ్లేషణ ప్రకారం, ఎరుపు, నీలం, ఊదా రంగు ఆహారాలలో లభించే సహజ జీవక్రియాశీల సమ్మేళనాలైన ఆంథోసయనిన్‌లను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్న పెద్దలలో గుండె, జీవక్రియల ఆరోగ్యానికి మద్దతు లభించవచ్చు. ఆంథోసయనిన్‌లు అనేవి మొక్కలలో సహజంగా లభించే సమ్మేళనాలు. ఇవి అనేక పండ్లు, కూరగాయలకు ఎరుపు, ఊదా, నీలం రంగులను అందిస్తాయి. బెర్రీలలో ఇది అత్యధికంగా ఉంటుంది. అమెరికా బ్లూబెర్రీలు గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే ఆంథోసయనిన్‌లను అందిస్తాయి.

ఆగిన గుండే... ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌తో సరికొత్త జీవితం ప్రసాదించిన సిమ్స్ వైద్యులు

ఆగిన గుండే... ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌తో సరికొత్త జీవితం ప్రసాదించిన సిమ్స్ వైద్యులుచెన్నైలోని సిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు అరుదైన ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 31 యేళ్ల వ్యక్తికి గుండె ఆగిపోయింది. ఆ వ్యక్తికి గుండె మార్పిడి ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఆ వ్యక్తికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. 23 ఏళ్ల బ్రెయిన్ డెడ్ రోగి నుండి సేకరించిన దాత గుండెను కేవలం 20 నిమిషాల్లో ఆసుపత్రికి తరలించి, ఈ ఆపరేషన్‌ను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారు.

ఎండు ఖర్జూరాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

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ప్రజలకు మరింత మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలే లక్ష్యం: స్ప్రింట్ డయాగ్నోస్టిక్స్

ప్రజలకు మరింత మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలే లక్ష్యం: స్ప్రింట్ డయాగ్నోస్టిక్స్హైదరాబాద్: జూబ్లీహిల్స్‌లోని స్ప్రింట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ 4వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. డయాగ్నస్టిక్ హెల్త్‌కేర్ రంగంలో నాలుగేళ్ల విజయవంతమైన ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ నవీన్ యాదవ్ ముఖ్య అతిథిగా, నటుడు డా. మాదాల రవి గౌరవ అతిథిగా, ప్రముఖ నటుడు శ్రీ సాయికుమార్ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా స్ప్రింట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ వెల్‌నెస్ ఫ్యామిలీ కార్డ్ను ప్రారంభించారు. కుటుంబ ఆరోగ్య సంరక్షణను మరింత సులభతరం చేయడంతో పాటు, నాణ్యమైన డయాగ్నస్టిక్ సేవలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే దీని లక్ష్యమని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

రక్తహీనత తగ్గించుకునేందుకు అంజీర పాలు

రక్తహీనత తగ్గించుకునేందుకు అంజీర పాలుఅంజీర. దీనినే తెలుగులో అత్తి పండు అంటారు. ఇది ఒక డ్రైఫ్రూట్. అంజీర మిల్క్ షేక్ చేసి తాగడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటిని తెలుసుకుందాము. అంజీర ఫ్రూట్ షేక్ తాగడం వల్ల కళ్లకు ఆరోగ్యం కలిగేట్లు దోహదపడుతుంది. అత్తిపండుతో చేసిన మిల్క్ షేక్ రక్తహీనతను అరికడుతుంది. మలబద్ధకం, పైల్స్ మొదలైన వ్యాధులను ఇది నిరోధిస్తుంది. ఎముకలు దృఢంగా ఉండేందుకు అంజీర మిల్క్ షేక్ ఉపయోగిస్తారు. అత్తిపండును తీసుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులను దూరం చేసుకోవచ్చు. సాధారణ రక్తపోటును అదుపులో వుంచటానికి ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అల్జీమర్స్, మధుమేహం అదుపునకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. వీటిని తీసుకునేముందు వైద్యుడిని కూడా సంప్రదించండి.