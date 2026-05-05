Pooja Hegde: దళపతి విజయ్ గెలుపు ముందుగానే చెప్పిన పూజా హెగ్డే
Pooja Hegde Predicts Thalapathy Vijay's Victory
దళపతి విజయ్ తన ఆఖరి సినిమా అంటూ ధీమాగా ప్రకటించి జననాయగన్ సినిమా చేసే టైంలోనే పలువురు ఆయన ఎలక్షన్ లో విజయం సాధిస్తారని తాము ముందుగానే ఊహించినట్లు కొందరు ప్రకటిస్తున్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో స్టార్ నటుడు తలపతి విజయ్ అనూహ్య విజయం సాధించడంతో, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన హవా నడుస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, తలపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సహనటి, స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ఎన్నికల ఫలితాన్ని చాలా ముందే ఊహించారు.
సినిమా సెట్స్ నుండి ఒక పాత వీడియోను పంచుకుంటూ, పూజా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ వీడియోలో ఒక బోర్డుపై "ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు?" అని రాసి ఉండగా, ఆ నటి తన పక్కన నిలబడిన విజయ్ వైపు సరదాగా వేలు చూపిస్తుంది. ఆమె అతని విజయాన్ని సూచించడంతో, తలపతి సిగ్గుపడుతూ కనిపించింది. దానికి విజయ్ సిగ్గు పడుతూ నవ్వుతూ కనిపించారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ సెట్ బయటకు వెళ్లిపోవడంతో వీడియో ముగుస్తుంది.
ఆసక్తికరంగా, ఇప్పుడు విజయ్ యొక్క టీవీకే (TVK) తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది, దీంతో పూజా సరదా అంచనా నిజమైంది. పూజా, విజయ్ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది, బీస్ట్' తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి నటించిన రెండవ చిత్రం జన నాయగన్.