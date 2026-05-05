మంగళవారం, 5 మే 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (18:52 IST)

Pooja Hegde: దళపతి విజయ్ గెలుపు ముందుగానే చెప్పిన పూజా హెగ్డే

Pooja Hegde Predicts Thalapathy Vijay's Victory
Pooja Hegde Predicts Thalapathy Vijay's Victory
దళపతి విజయ్ తన ఆఖరి సినిమా అంటూ ధీమాగా ప్రకటించి జననాయగన్ సినిమా చేసే టైంలోనే పలువురు ఆయన ఎలక్షన్ లో విజయం సాధిస్తారని తాము ముందుగానే ఊహించినట్లు కొందరు ప్రకటిస్తున్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో స్టార్ నటుడు తలపతి విజయ్ అనూహ్య విజయం సాధించడంతో, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన హవా నడుస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, తలపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సహనటి, స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ఎన్నికల ఫలితాన్ని చాలా ముందే ఊహించారు.

సినిమా సెట్స్ నుండి ఒక పాత వీడియోను పంచుకుంటూ, పూజా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ వీడియోలో ఒక బోర్డుపై "ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు?" అని రాసి ఉండగా, ఆ నటి తన పక్కన నిలబడిన విజయ్ వైపు సరదాగా వేలు చూపిస్తుంది. ఆమె అతని విజయాన్ని సూచించడంతో, తలపతి సిగ్గుపడుతూ కనిపించింది. దానికి విజయ్ సిగ్గు పడుతూ నవ్వుతూ కనిపించారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ సెట్ బయటకు వెళ్లిపోవడంతో వీడియో ముగుస్తుంది.

ఆసక్తికరంగా, ఇప్పుడు విజయ్ యొక్క టీవీకే (TVK) తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది, దీంతో పూజా సరదా అంచనా నిజమైంది. పూజా, విజయ్ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది,  బీస్ట్' తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి నటించిన రెండవ చిత్రం జన నాయగన్.

మే 7న విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం.. చిన్న పార్టీల మద్దతు కోరుతున్న టీవీకే

మే 7న విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం.. చిన్న పార్టీల మద్దతు కోరుతున్న టీవీకేతమిళనాడులో ఒక భారీ రాజకీయ మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్, మే 7వ తేదీన రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరగవచ్చని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 234 స్థానాలు కలిగిన శాసనసభలో 108 స్థానాలను గెలుచుకుని, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించడంతో విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం అత్యంత అద్భుతంగా సాగిందని చెప్పవచ్చు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే), ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (అన్నాడీఎంకే)ల సుదీర్ఘకాల ఆధిపత్యానికి ఆ పార్టీ సాధించిన ఫలితాలు ఒక భారీ షాక్‌గా నిలిచాయి.

10 సీట్లు కావాలి.. రెండు వారాల్లో నిరూపిస్తానన్న విజయ్.. టీవీకేకి నిత్యానంద స్వామి శుభాకాంక్షలు

10 సీట్లు కావాలి.. రెండు వారాల్లో నిరూపిస్తానన్న విజయ్.. టీవీకేకి నిత్యానంద స్వామి శుభాకాంక్షలుఅసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలుచుకుని ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన నటుడు-రాజకీయవేత్త సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే), తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు ప్రకటించింది. 234 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీ కూడా అవసరమైన 118 మెజారిటీ మార్కును సాధించకపోవడంతో, రాష్ట్రం రాజకీయ అనిశ్చితి, తీవ్రమైన చర్చల దశలోకి ప్రవేశించింది.

రోడ్డు ప్రమాదంలో మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ మృతి.. స్టీరింగ్ వీల్‌ ఛాతీకి బలంగా?

రోడ్డు ప్రమాదంలో మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ మృతి.. స్టీరింగ్ వీల్‌ ఛాతీకి బలంగా?మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఉదయం సుమారు 6:30 గంటల సమయంలో, నాయర్ ప్రయాణిస్తున్న కారు ఒక లారీని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య కూడా గాయపడ్డారు. కారు స్టీరింగ్ వీల్‌ ఛాతీకి బలంగా తగలడంతో నాయర్ తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే నెం. 1 అప్పుల కుప్ప TN కుర్చీపై కూర్చుంటున్న TVK విజయ్, గుదిబండలా సంక్షేమ పథకాలు

దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే నెం. 1 అప్పుల కుప్ప TN కుర్చీపై కూర్చుంటున్న TVK విజయ్, గుదిబండలా సంక్షేమ పథకాలుతమిళనాడులో TVK విజయ్ ఊరకనే విజయం సాధించలేదు. ఆయన ప్రకటించిన మేనిఫెస్టోలో అంశాలు చూస్తే ప్రజలకు ఎంతో హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అందులో వున్నవి అట్లాంటివి మరి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన నటుడు విజయ్ తన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) తరపున భారీ వాగ్దానాలతో కూడిన మ్యానిఫెస్టోను ప్రకటించారు. ఆర్థిక నిపుణులు, రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కొన్ని పథకాలు (విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే) ఆర్థికంగా గుదిబండలా లేదా సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ పథకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు ఏమిటో ఒకసారి పరిశీలిద్దాము.

కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను అలా పండిస్తే కఠిన చర్యలు- వార్నింగ్

కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను అలా పండిస్తే కఠిన చర్యలు- వార్నింగ్కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను కృత్రిమంగా పండించడానికి కాల్షియం కార్బైడ్‌ను ఉపయోగించవద్దని ఆహార భద్రతా అధికారులు మామిడి వ్యాపారులను హెచ్చరించారు. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. జిల్లా ఆహార భద్రతా అధికారి వై. రామయ్య అమలాపురంలోని మామిడి వ్యాపార దుకాణాలలో తనిఖీలు నిర్వహించి, సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఇథిలీన్ పద్ధతిని ఉపయోగించమని ప్రోత్సహించారు.

Watch More Videos

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com