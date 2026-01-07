ఆ హీరోయిన్ కోసం భార్యను తీవ్రంగా కొట్టిన దర్శకుడు... పూనమ్ కౌర్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్గా ముద్ర వేసుకున్న నటి పూనమ్ కౌర్.. రోజుకో సంచలన వార్తను బహిర్గతం చేస్తున్నారు. సినీ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి వల్లే తన జీవితంతో పాటు సినీ కెరీర్ నాశనమైందంటూ రెండు రోజుల క్రితం ఆరోపణలు చేసిన ఆమె.. తాజాగా ఓ సినీ దర్శకుడిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఓ హీరోయిన్ కోసం ఆ దర్శకుడు కట్టుకున్న భార్యను తీవ్రంగా కొట్టాడని, దీంతో ఆ మహిళ కోమాలోకి వెళ్లిపోయి వారం రోజుల పాటు ఆస్పత్రిలో ఉండి చికిత్స తీసుకుందన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ విషయం గురించి ఆమె ఎక్కడా బయటకు చెప్పలేదన్నారు. పైగా, దర్శకుడు ఇష్టపడిన హీరోయిన్ ఈవెంట్లకు కూడా హాజరవుతూ ఉండేదన్నారు. ఈ విషయం తెలిసి తాను నిర్ఘాంతపోయానని, సమాజంలో ఇలాంటి మనషులు కూడా ఉంటారా అని బాధపడ్డానని తెలిపారు.
అయితే, ఆ దర్శకుడు, హీరోయిన్, దర్శకుడు భార్య పేర్లను మాత్రం పూనమ్ కౌర్ బహిర్గతం చేయలేదు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు మాత్రం ఆ దర్శకుడు, హీరోయిన్ ఎవరంటూ తమకు నచ్చిన పేర్లను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ అంశంతో పాటు పూనమ్ కపూర్ కూడా మరోమారు చర్చనీయాంశంగా మారారు. ఈ విషయంలో కొందరు పూనమ్ కౌర్ను సపోర్టు చేస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి దారుణాలు బయటపడాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తం పూనమ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇపుడు టాలీవుడ్లో సరికొత్త చర్చకు తెరలేపింది.