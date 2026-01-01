అతడు ఓ దుర్మార్గుడు - మహిళలను మానసిక క్షోభకు గురిచేస్తారు : పూనమ్ కౌర్
టాలీవుడ్ సినీ దర్శకుడు, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్పై సినీ నటి పూనమ్ కౌర్ మరోమారు తవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయనో దుర్మార్గుడు, మహిళలను మానసిక క్షోభకు గురిచేసి ఏమీ ఎరుగనట్టుగా వెళ్లిపోగలరని ఆరోపించారు. ఆయన అలా ప్రవర్తించడానికి కారణం మీడియా సంస్థలతో పాటు మా అసోసియేషన్ ఆయనకు పూర్తి మద్దతూ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు మహిళలను వేధిస్తూ వారిన మానసికంగా కుంగదీస్తున్నారని, చిన్న చిన్న విషయాలకు స్పందించే మా అసోసియేషన్ ఇలాంటి తీవ్రమైన అన్యాయమైన ఎందుకు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు.
కాగా, గత కొన్నేళ్లుగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్పై పూనమ్ కౌర్ ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చర్యల వల్లే తన కెరీర్తో పాటు వ్యక్తిగత జీవితం కూడా దెబ్బతిందని, వృత్తిపరంగా, రాజకీయంగా నష్టపోయానని గతంలో పలుమార్లు ఆరోపించారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్కు అత్యంత సన్నిహిత నటుడు, రాజకీయ నేత పవన్ కళ్యాణ్ గురించి కూడా ఆమె గతంలో కొన్ని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెల్సిందే. సెప్టెంబరు 2024లో జానీ మాస్టర్పై వచ్చిన ఆరోపణల సమయంలో కూడా తాను గతంలో త్రివిక్రమ్పై చేసిన ఫిర్యాదులను మా అసోసియేషన్ పునఃపరిశీలించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.