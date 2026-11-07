Neha Sshetty: సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ల మధ్య మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ రొమాంటిక్ కు ఆదరణ
‘టైసన్ నాయుడు’ నుంచి ఫోక్ బ్యాంగర్ ‘మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ’ రిలీజ్ అయింది. సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ల మధ్య మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ రొమాంటిక్ కు ఆదరణ పొందుతోందని చిత్ర టీమ్ తెలియజేసింది. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ఈ పాట ఇన్ఫెక్షియస్ రిథమ్స్, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ బీట్స్, ఇన్స్టంట్ మాస్ అప్పీల్తో ఆకట్టుకునే ఫోక్ నంబర్గా నిలిచింది.
Madarasi Rubber bomma.. Sai Srinivas and Neha Shetty
సురేష్ గంగుల అందించిన లిరిక్స్ పాటకు ఎంటర్టైనింగ్ మాస్ ఫ్లేవర్ను జోడించాయి. హీరో, హీరోయిన్ మధ్య సరదాగా సాగే రొమాంటిక్ సంభాషణలను తన పదాలతో అందంగా ఆవిష్కరించారు. హీరో తన ప్రేమను ‘మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ’ అంటూ ముద్దుగా పిలుస్తూ ఆమెను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అందుకు అమ్మాయి కూడా అంతే చమత్కారంగా సమాధానమిస్తూ వారి మధ్య మ్యూజికల్ బాంటర్ను మరింత సరదాగా మార్చింది. నల్గొండ గద్దర్ నర్సన్న, రోహిణి సొరట్ తమ పవర్ఫుల్ వాయిస్తో పాటకు అద్భుతమైన ఎనర్జీని అందించారు.
14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, హరీష్ కట్టా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సాయి శ్రీనివాస్ మునుపెన్నడూ చూడని మాస్ మేకోవర్తో పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నేహా శెట్టి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా మ్యూజికల్ జర్నీని ఎనర్జిటిక్గా ప్రారంభిస్తూ మేకర్స్ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ’ను విడుదల చేశారు.
పాట విజువల్స్ కూడా ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ఆకట్టుకునే ఫోక్ ఇన్స్పైర్డ్ కాస్ట్యూమ్స్లో కనిపించారు. సాయి శ్రీనివాస్ తన ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ మూవ్స్తో ఆకట్టుకోగా, నేహా శెట్టి కూడా ఆకట్టుకునే స్టెప్పులేశారు. ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ, లైవ్లీ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఈ పాటను మంచి విజువల్ ట్రీట్గా మార్చాయి. విజయ్ పోలాకి అందించిన కొరియోగ్రఫీ ప్రత్యేకంగా ఉంది. ఎనర్జిటిక్ మూవ్మెంట్స్, ఆకట్టుకునే ప్రెజెంటేషన్తో పాటకు మరింత జోష్ తీసుకొచ్చారు. గ్రాండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, వైబ్రెంట్ సెట్స్ పాటలోని పండుగ వాతావరణాన్ని మరింత పెంచాయి.
క్యాచీ ఫోక్ ఫ్లేవర్, దుమ్మురేపే వోకల్స్, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ డ్యాన్స్ ప్రెజెంటేషన్తో ‘మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ’ ఆల్బమ్ నుంచి వచ్చిన తొలి పాటగా ఆకట్టుకుంది. సినిమా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్కు మంచి ఊపునిచ్చింది.
ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్గా ముకేష్ జ్ఞానేష్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా భీమ్స్ సిసిరోలియో, ఎడిటర్గా కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు, ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్గా అవినాష్ కొల్లా, కిరణ్ కుమార్ పనిచేస్తున్నారు. స్టంట్ శివ, విజయ్, వెంకట్, రియల్ సతీష్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.