Nani: నాని పోషించిన జడల్ పాత్ర ప్రమాదకరమైన గద్దలా ది ప్యారడైజ్ పోస్టర్
Nani's The Paradise new poster
న్యాచురల్ స్టార్ నాని యాక్షన్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్’ టీజర్ ఆగష్టు 6న విడుదల కాబోంది. సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుండగా, 23న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో హైప్ను పెంచుతోంది. దసరా తర్వాత దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓడెలతో నాని మళ్లీ జతకట్టారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ నిర్మిస్తోంది;
టీజర్ విడుదల పోస్టర్లలో నాని ఎర్రటి కళ్లతో మెరుస్తున్న ఒక భారీ నల్ల పక్షిపై రఫ్ పోజులో కనిపిస్తూ, ఒక హింసాత్మక వన్-మ్యాన్ కథను సూచిస్తున్నారు. నిజాం మరియు ఆంధ్రలో బలమైన ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ కారణంగా రికార్డ్ ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని ట్రేడ్ బజ్ అంచనా వేస్తుండగా, అంచనాలను 'తగలబెట్టే' కంటెంట్ ఉంటుందని ఓడెల హామీ ఇస్తున్నారు.
'ది ప్యారడైజ్' చిత్రంతో ఒక విధ్వంసకరమైన, రక్తపాతంతో కూడిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను అందిస్తామని చెబుతున్నారు. నిర్మాతలు ఒక కొత్త క్రియేటివ్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నాని పోషించిన జడల్ పాత్ర ప్రతిబింబం ఒక ప్రమాదకరమైన గద్దలా కనిపిస్తోంది. అతని పాత్రను అంతటి ధైర్యవంతుడైన, శక్తివంతమైన వేట పక్షితో పోల్చడంతో, అతన్ని వెండితెరపై యాక్షన్లో చూడాలనే అంచనాలు అసాధారణంగా ఉన్నాయి.
ప్రేక్షకులు సినిమా విడుదల తేదీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు టీజర్ ఆ తేదీని ధృవీకరిస్తుందో లేదో అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అలాగే, టీజర్ అద్భుతంగా ఉంటుందని, భారతీయ తెరపై మునుపెన్నడూ చూడని ఒక రక్తపాత ఇతిహాసాన్ని ప్రదర్శించడానికి తాను ప్రతి ఫ్రేమ్ను అత్యంత శ్రద్ధతో మరియు విలక్షణమైన నైపుణ్యంతో రూపొందిస్తున్నానని శ్రీకాంత్ ఓడెల హామీ ఇచ్చారు.
సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే, గ్లింప్స్ల కోసం అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మరియు అతని మొదటి సింగిల్ 'ఆయా షేర్' ఎన్నో రికార్డులను బద్దలు కొట్టాయి. అందుకే టీజర్లో ఎదురుచూస్తున్న తదుపరి పెద్ద సంచలనాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇంకా రెండు రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి.