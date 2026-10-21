Shriya Reddy: దసరా నాడు ప్రచండ దేవతగా శ్రీయా రెడ్డి కనిపించిన మహాకాళి పోస్టర్లు
2024లో వచ్చిన తన హిట్ చిత్రం 'హను-మాన్' విజయంతో దూసుకుపోతున్న దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ, తన సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుండి అద్భుతమైన చిత్రాలను పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పవిత్రమైన పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రీయా రెడ్డి కూడా ఇదే సందేశాన్ని తెలియజేస్తూ, కాళీ దేవి శక్తిని, చెడుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే ధైర్యం అనే సినిమా ఇతివృత్తాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
Shriya Reddy as the goddess Mahakali
పూజా అపర్ణ కొల్లూరు దర్శకత్వంలో, శుక్రాచార్యుడిగా అక్షయ్ ఖన్నా నటించిన, PVCUలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి మహిళా-ప్రధాన సూపర్ హీరో కథగా, 'మహాకాళి' జనవరి 8, 2027న బహుళ భాషల్లో మరియు IMAX 3Dలో థియేటర్లలోకి రానుంది. 'హను-మ్యాన్' విజయం తర్వాత అంచనాలను పెంచుతూ, ఈ విజువల్స్ అబ్బురపరిచేలా ఉన్నాయని సినీ ప్రముఖులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
శ్రియ రెడ్డి.. భారత మాజీ టెస్ట్ క్రికెటర్ భరత్ రెడ్డి కుమార్తె. తను సినిమారంగంపై ఆసక్తితో ముందడుగు వేసింది. ప్రభాస్ నటించిన సాలార్లో రాధా రామ మన్నార్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నటనారంగంలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు, ఆమె ప్రముఖ వీడియో జాకీగా, రేడియో జాకీగా పనిచేసింది. ఆమె గంభీరమైన స్వరం ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం టెలివిజన్ పరిశ్రమలో ఆమెకు గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. తమిళ చిత్ర నిర్మాత విశాల్కు అన్నయ్య. విక్రమ్ కృష్ణను వివాహం చేసుకున్నారు.
శ్రియ పట్టుదలతో కృషి చేసి, 'వెయిల్', 'కాంచివరం' వంటి జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకున్న చిత్రాలలో తన అద్భుతమైన నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. నటనకు సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, ఆమె తిరిగి తెరపైకి వచ్చి, నిలకడగా బలమైన, ప్రభావవంతమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటోంది.
'సాలార్' చిత్రంలో ఇప్పటికే తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆమె, ఇప్పుడు మహాకాళి పాత్రలో తన నటనతో శక్తివంతమైన పాత్రలకు లోతును, తీవ్రతను తీసుకురాగల తన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. అక్షయ్ ఖన్నా శుక్రాచార్య, శ్రియా రెడ్డి మహాకాళిల మధ్య జరగబోయే సినిమాటిక్ పోరాటం కోసం ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.