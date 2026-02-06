ప్రభాస్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డ్: జపాన్ అనాన్పై సోలోగా రెబల్ స్టార్
జపాన్లో ప్రభాస్ పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ మరో మైలురాయిని చేరుకుంది. బాహుబలి జపనీస్ విడుదల తర్వాత ఆ దేశంలో భారీ అభిమాన గణం సంపాదించుకున్న ఈ పాన్-ఇండియన్ స్టార్, ఇప్పుడు జపాన్కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక 'అనాన్' మ్యాగజైన్ వెనుక కవర్పై చోటు సంపాదించుకున్నారు.
ఫిబ్రవరి 10న విడుదల కానున్న అనాన్ 2483వ సంచిక వెనుక కవర్పై ప్రభాస్ కనిపించనున్నారు. తద్వారా ఈ మ్యాగజైన్పై సోలోగా కనిపించిన మొదటి భారతీయ నటుడిగా ఆయన నిలిచారు. గతంలో, ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రపంచవ్యాప్త విజయం తర్వాత 2023లో రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కవర్ను పంచుకున్నారు.
కానీ ఇప్పుడు ప్రభాస్ ప్రత్యేకంగా కనిపించి చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ పత్రిక తన 'అతి మనోహరమైన భావాలు' అనే థీమ్ కింద ఈ ఫీచర్ను రాజసభ తరహా గ్రావ్యూర్గా అభివర్ణించింది. ఇది జపనీస్ అభిమానులలో ఆ నటుడికి ఉన్న బలమైన అనుబంధాన్ని, అపారమైన ప్రజాదరణను హైలైట్ చేస్తుంది.
ప్రభాస్ తన సినిమాలను ప్రచారం చేయడానికి, అభిమానులతో ముచ్చటించడానికి జపాన్కు వెళ్లినప్పుడు, డిసెంబర్ 2025లో టోక్యోలో ఈ కవర్ షూట్ నిర్వహించబడింది. బాహుబలితో ప్రభాస్ అభిమానగణం గణనీయంగా విస్తరించింది. సలార్తో అది మరింత పెరిగింది. కల్కి 2898 ADతో కొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంది. ఈ సినిమాలు అన్నీ కలిపి జపనీస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 80 మిలియన్ యెన్ల నుండి 170 మిలియన్ యెన్ల వరకు వసూలు చేశాయి.