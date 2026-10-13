ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్
ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ది రాజాసాబ్ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి సమయంలో విడుదల చేయకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదల చేసివుండాల్సింది అని ఆ చిత్ర నిర్మాత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ అన్నారు. ఆయన తాజాగా నిర్మించిన చిత్రం గరివిడి లక్ష్మి. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, సంక్రాంతికి కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదలైవుంటే ది రాజాసాబ్ చిత్రం ఘన విజయం సాధించివుండేదన్నారు.
'ది రాజాసాబ్'ను సరైన సీజన్లో విడుదల చేయలేదేమో. ఒకవేళ సంక్రాంతికికాకుండా ఎప్పుడు వచ్చినా బాగా ఆడేది. సినిమాకున్న భారీదనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మా వరకూ బాగానే విడుదల చేశాం. టికెట్ రేట్లు పెంచేందుకు ప్రయత్నించాం. దీంతో సినిమా ప్రీమియర్ ఆలస్యమైంది. అలా చేయకుండా ఉండ్సాలింది. చాలా మంది అసహనానికి గురయ్యారు. ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మా సంస్థ నుంచి చాలా సినిమాలకు సీక్వెల్స్ వస్తాయి. అయితే, ఏది చేసినా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం'
'ప్రతి సినిమా ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని చేస్తాం. వాటిల్లో 'గరివిడి లక్ష్మి'లాంటి వైవిధ్య చిత్రం ఉంటుంది. అలాగే 'మిరాయ్', 'జాంబీరెడ్డి' వంటి కొనసాగింపు చిత్రాలూ ఉంటాయి. 'స్పిరిట్' మూవీ విషయంలో నా పాత్ర చాలా తక్కువ. నేను కేవలం డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మాత్రమే వ్యవహరిస్తున్నా. 2028లో ప్రభాస్తో ఓ మూవీ ఉంటుంది. అది కూడా భారీ స్థాయిలో తీస్తాం.
కొన్ని సినిమాల విషయంలో తప్పులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం పది సినిమాల వరకూ మా ప్రొడక్షన్ హౌస్లో షూటింగ్ జరుపుకొంటున్నాయి. భవిష్యత్లో తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటాం' అని టీజీ విశ్వప్రసాద్ అన్నారు. దసరా సందర్భంగా 'జైలర్2', 'రణబాలి' వంటి భారీ చిత్రాలు విడుదలవుతున్నా, తామొక మంచి సినిమాతో వస్తున్నామని, 'గరివిడి లక్ష్మి' ఎక్కువ రోజులు థియేటర్లో ఆడుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.