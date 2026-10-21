Fauji glimpse Update: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సర్ప్రైజ్: ఫౌజీ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్
About Fauzi glmps releved by Producer Ravishankar
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న షౌజీ సినిమా గురించి అప్ డేట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు మైత్రీమూవీ మేకర్స్ నిర్మాతల్లో ఒకరైన రవిశంకర్ తెలియజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇది పూర్తి టీజర్ కాదు—ఇది సినిమా పీరియడ్ సెట్టింగ్ను ప్రభాస్ సైనికుడి పాత్రను పరిచయం చేస్తుంది. ఇది ప్రభాస్ పుట్టినరోజు ఈనెల 23న విడుదలవుతుంది దీనిని పెద్ద తెరపై చూడాలంటే మేం తీసిన హారర్ చిత్రం 418 ది ఫిల్మ్తో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడుతుంది.
ఫౌజీలో హీరో క్యారెక్టర్ ఏమిటి? ఏం చేస్తాడు? ఎలా వుండబోతోంది అనేది చిన్న గ్లింప్స్ ద్వారా రిలీవ్ చేయబోతున్నాం అని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ మౌళి తనూజ్ నటించిన 'దొంగ నా కొడుకు టీజర్ విడుదల కార్యక్రమంలో బుధవారంనాడు నిర్మాత ప్రకటించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీర్తింపబడుతున్న భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్స్టార్గా ప్రభాస్ను కీర్తిస్తూ, నైజీరియన్ అభిమానులు కూడా బ్యానర్లతో ఆరోజు తరలిరానున్నారు.
నవంబర్ 13న విడుదల కానున్న, పేద యువకుడు దొంగగా మారే కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న కామెడీ-క్రైమ్ చిత్రం 'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ విడుదల కార్యక్రమంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది.