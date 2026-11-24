Prabhas's love song: ఫౌజీలో ప్రభాస్ కోసం లవ్ సాంగ్ చిత్రీకరణ !
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ నటిస్తున్న పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా షూటింగ్ హైదరాబాద్లో వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఇటీవలే కోకాపేటలో ప్రభాస్, ఇమాన్వి లపై కీలకమైన పెళ్లి సన్నివేశాలను హైదరాబాద్లో చిత్రీకరించారని తెలిసింది. తాజాగా సమావేశం మేరకు రామోజీ ఫిలింసిటీలో ఓ లవ్ సాంగ్ ను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.
Fauzi - Rebalstar prabhas
రామోజీ ఫిలింసిటీలోని పుష్ప సెట్లో చిత్రీకరణ నేటి నుంచి ప్రారంభమైందని తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రభాస్ యంగ్ లుక్ లో కనిపించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆయనతో స్టెప్ లు వేసే నాయికగా మలయాళీ నటి నటిస్తోందని సమాచారం. ఇప్పటికే సగానికిపై గా ఫౌజీ షూటింగ్ చేసేశారు. పీరియాటిక్ స్టోరీగా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. బ్రిటీష్ కాలం నాటి భారతదేశం నేపథ్యంలో చిత్రం వుంటుందనేది తెలిసిందే.
ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ తో నటించే నటి ఫొటోను కూడాపోస్ట్ చేశారు. ఆమె ఎవరనేది తెలియజేయలేదు. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఖుషీగా వున్నారు. ప్రభాస్ ను సరికొత్తగా ఈ సినిమాలో చూడనున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇక ఈ పాటకు శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ నిర్వహిస్తున్నారు.
కాగా, ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 19, 2027న థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తుండగా, టి-సిరీస్ సమర్పిస్తోంది. ఇంకా ఈ సినిమాలో మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, సుబోధ్ భావే కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.