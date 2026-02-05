జియో స్టార్లో ప్రభాస్ .. ది రాజా సాబ్ ఎక్స్టెండెడ్ కట్తో స్ట్రీమింగ్
ప్రభాస్ .. ది రాజా సాబ్ చిత్రం విడుదల తర్వాత నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ప్రీమియర్లు పడకపోవడంతో పాటు దర్శకుడు మారుతీ తీసిన విధానం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. పైగా అందులో వ్రుద్ధుని గెటప్ లో ప్రభాస్ ను ట్రైలర్ లో చూపించినది కూడా వెండితెరపై చూపలేకపోయాడు. తర్వాత కొద్దిరోజులకు మరలా యాడ్ చేశారు. ఇక ఇప్పుడు ఓటీటీలో ప్రదర్శించబడుతోంది.
ఓటీటీ మాధ్యమం జియో స్టార్లో ది రాజా సాబ్ సినిమాను ఫిబ్రవరి 6 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఎక్స్టెండెడ్ కట్తో డిజిటల్ ప్రీమియర్గా ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుందని సోషల్ మీడియాలో జియో స్టార్ అనౌన్స్ చేసింది.
భారతదేశంలో బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్గా పేరున్న ప్రభాస్ ఈ చిత్రంలో నటించారు. దీంతో ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఫిబ్రవరి 6న స్ట్రీమింగ్ అవుతుందనే అధికారిక ప్రకటనతో పాటు, జియో హాట్ స్టార్ కొత్త ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. హిప్నాటిక్ థ్రిల్లర్గా ఉత్కంఠతను పెంచే కథతో సినిమా ప్రేక్షకులను అంచనాలను పెంచుతోంది.
ఎక్స్టెండెడ్ కట్తో ది రాజా సాబ్ను రిలీజ్ చేస్తన్నామనే ప్రకటనతో పాటు, ట్రైలర్కు అభిమానుల నుంచి సూపర్బ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డిస్కషన్స్ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్స్లో ఊపందుకున్నాయి.