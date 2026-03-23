Prabhas: శర్వా.. బైకర్ ట్రైలర్ పై ప్రశంసలు కురిపించిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, చార్మింగ్ స్టార్ శర్వా నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ స్పోర్ట్స్ & ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ బైకర్ ట్రైలర్పై ప్రశంసలు కురిపించడం సినిమాపై మరింత బజ్ పెంచింది. తాజాగా విడుదలైన ఈ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ థియేటర్లలో ప్రీమియర్ అవ్వడంతో పాటు ఆన్లైన్లో కూడా అద్భుతమైన స్పందన అందుకుంది.విజువల్ ప్రెజెంటేషన్, ఎమోషనల్ డెప్త్, టెక్నికల్ క్వాలిటీ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి.
ట్రైలర్ చూసిన ప్రబాస్ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ, “ట్రైలర్ వైబ్ చాలా నచ్చింది… చాలా ఎంగేజింగ్గా ఉంది. శర్వా, UV Creations, మొత్తం టీమ్కు ఆల్ ది బెస్ట్. ఏప్రిల్ 3న భారీ సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను”. ప్రభాస్ నుంచి అభినందనలు రావడంతో సినిమాపై ఉన్న హైప్ మరింత పెరిగింది.
ఈ ట్రైలర్లో స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఎనర్జీ, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్, రగ్డ్ విజువల్ టోన్.. ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి. దర్శకుడు అభిలాష్ రెడ్డి కథని అద్భుతంగా ప్రెజెంట్ చేసిన తీరు ప్రత్యేకంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
బైకర్ లో శర్వా మోటార్సైకిల్ రేసర్గా ఒక ఎనర్జిటిక్, ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ కథలో భావోద్వేగాన్ని నడిపించే కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. హీరోయిన్గా మాళవిక నాయర్ నటిస్తోంది.
బైకర్ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.