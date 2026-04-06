పల్లెటూరులో ప్రభుదేవా, కొబ్బరి తింటూ, చింతకాయను చీకుతూ... వీడియో
ఈరోజుల్లో పట్టణాలు, నగరాలులో విపరీతమైన రణగొణ ధ్వనుల నుంచి సెలబ్రిటీలు కాస్తంత దూరంగా వెళ్తున్నారు. వృత్తిలో తరచూ ఎదుర్కొనే పని ఒత్తిడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఈ మార్గాలను అనుసరిస్తున్నారు. ఎక్కడో దగ్గర రెండుమూడు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని కొనుక్కొని అందులో ఫార్మ్ హౌస్ నిర్మించుకుని హాయిగా అక్కడ సేద తీరుతున్నారు. కోలీవుడ్ హీరో, కొరియోగ్రాఫర్ ప్రభుదేవా ప్రస్తుతం అలాగే చేస్తున్నారు.
విలేజ్ లైఫ్ అంటూ ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. అందులో ఆయన కొబ్బరి బొండాంలోని కొబ్బరి తింటూ, అక్కడే నిద్రపోయారు. అదంతా ఆయనకు ఎంతో హాయిగా వుంది. అంతకుముందు మరోచోట చింతకాయ తింటూ కనిపించారు. చాలా పుల్లగా వుంది.. కానీ చెట్టు నుంచి తీసిన ఈ చింతకాయ తింటుంటే ఆ రుచి వేరు అంటూ పోస్ట్ చేసారు.