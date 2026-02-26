Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడు
Pradeep Ranganathan, Mamita Baiju
లవ్ టు డే, డ్యూడ్ సినిమాలతో కథానాయకుడిగా పరిచయమైన ప్రదీప్ రంగనాథన్ ను చూసినప్పుడు ఎగతాళి చేసేవారు ఎక్కువయ్యారు. కానీ ఇప్పటి తరానికి ఎందుకనో నచ్చేశాడు. కొందరైతే ధనుష్ లా వున్నాడనీ చెప్పేవారు. అలాంటి హీరో ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ కలయిక తో మైత్రీ మూవీస్ నిర్మాణంలో చేయబోతున్నాడు. కొన్ని కథనాలు చూస్తే, పాతిక కోట్లు తీసుకునే హీరోగా ఎదిగాడని అంటున్నారు.
తాజాగా ప్రదీప్ రంగనాథన్ అధికారిక నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించనున్నారు, ఇది మహిళా కేంద్రీకృత ప్రాజెక్ట్తో ప్రారంభమవుతుంది, ఇందులో “మమితా బైజు” ప్రధాన పాత్రలో నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. లవ్ టు డే', డ్యూడ్' సినిమాలతో ఓ మార్క్ సృష్టించుకొన్నాడు. తమిళంలో దాదాపుగా స్టార్ అయిన ప్రదీప్ ను మరో ధనుష్ అంటున్నారు. ధనుష్ కోసం రాసుకొన్న కథలన్నీ ఇప్పుడు ప్రదీప్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. యూత్ లో తన క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. తన చేతిలో ఇప్పుడు ఏకంగా 8 సినిమాలున్నాయి. కోలీవుడ్ లో అత్యంత బిజీగా ఉన్న యంగ్ హీరో ఇతనే. ఇంకా దర్శక నిర్మాతలు క్యూలోనే ఉన్నారు.
ఈ డిమాండ్ ని చూసుకునే సినిమాకు పాతిక కోట్లు డిమాండ్ చేస్తున్నాడని తెలుస్తోంది. తెలుగు, తమిళ భాషలు రెండింటిలోనూ మార్కెట్ వుంది కాబట్టి, అడిగినంత ఇవ్వడానికి నిర్మాతలూ సిద్ధంగానే ఉండాలి. కానీ ప్రదీప్ దగ్గర డేట్లు లేవు. 'డ్యూడ్' తీసిన మైత్రీ మూవీస్ సంస్థ ప్రదీప్ తో మరో సినిమా చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది. రెండు మూడు అగ్ర సంస్థలు అడ్వాన్సులు ఇచ్చాయి. వాటికి సంబంధించిన కథలు రెడీ అవుతున్నాయి. నిజంగా ప్రదీప్ లక్కీ ఫెలో.