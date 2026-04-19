రామాయణంపై నా మాటలను వక్రీకరించారు : ప్రకాష్ రాజ్
ఇటీవల రామాయణం, హిందూ ధర్మపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కావడంతో నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ వివరణ ఇచ్చారు. రామాయణంపై తన మాటలను ఉద్దేశపూర్వకంగా వక్రీకరించి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో వేదికగా ఓ వీడియోలో వివరణ ఇచ్చారు.
ఇటీవల ఓ సాహితీ కార్యక్రమంలో తాను చేసిన పూర్తి ప్రసంగాన్ని వదిలేసి అందులోని కొన్ని భాగాలను మాత్రమే తీసుకుని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ప్రకాష్ రాజ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను శ్రీరాముడుని కించపరిచానని హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశానని జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాను అన్ని ధర్మాలను సమానంగా గౌరవిస్తానని, ఎవరినీ తక్కువ చేసే ఉద్దేశం తనకు లేదని చెప్పారు.
సమాజంలోని లోపాలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తనపై కొందరు రాజకీయ నేతలు హిందూ వ్యతిరేకి అనే ముద్ర వేయాలని చూస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. తాను అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేకనే తన గొంతు నొక్కేందుకు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం తాను పొలం పనులతో తీరిక లేకుండా ఉన్నానని, ఆ పనులు పూర్తయ్యాక ఈ విషయంపై మరింతగా మాట్లాడుతాని ప్రకాష్ రాజ్ తన వీడియోలో పేర్కొన్నారు.