శనివారం, 21 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 21 మార్చి 2026 (18:23 IST)

PrakashRaj: ధురంధర్-2 పై ప్రకాష్ రాజ్ విమర్శ - రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రశంస

Prakash Raj, Ram Gopal Varma
రణవీర్ సింగ్, దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కలయికలో వచ్చిన ధురంధర్ విజయాన్ని సాధించడంతో సీక్వెల్ కూడా ధురంధర్ 2 గా విడుదలైంది. ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత బాలీవుడ్ లో సినిమా గతినే మార్చేసింది. తెలుగులోని టాప్ కథానాయకులు ఆ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కానీ, ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ వారిని సున్నితంగా విమర్శిస్తూ కామెంట్ చేశారు. సౌత్ వాళ్ళు పనిగట్టుకుని బాలీవుడ్ సినిమాను మోస్తుంటే ఒక్కసారైన వాళ్ళు మన సౌత్ సినిమాను మెచ్చుకున్నారా? అంటూ జస్ట్ పర్ ఆస్కింగ్ అంటూ తనదైన శైలిలో స్పందించారు.
 
ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించిన 24 గంటలలోపే దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ 'ధురంధర్-2' చిత్రంపై తనదైన శైలిలో వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధురంధర్ ది రివెంజ్ చిత్రం భారతీయ సినిమా గతిని మార్చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇది కేవలం ఒక సినిమా కాదని, ఇండియన్ సినిమాకు ఒక 'రీసెట్ బటన్' అని వర్మ అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
 
ఇక ఈ సినిమాలో మోదీని 2014లో ప్రధానిగా వున్నప్పుడు చూపిస్తూ, సన్నివేశపరంగా దర్శకుడు మూడు షాట్స్ లలో ఉపయోగించుకున్నారు. దానికి బాలీవుడ్ లో ప్రేక్షకులు హర్షద్వానాలు చేస్తున్నారట. ఇక దీనిని గుర్తుచేస్తూ, వర్మ మాట్లాడుతూ, 2026 మార్చి 19కు ముందు తీసిన సినిమాలన్నింటినీ మరిచిపోకపోతే ఫిల్మ్ మేకర్స్ మూర్ఖులవుతారు. ఆ తేదీ నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ తమ సినిమాలను 'ధురంధర్ 2'తో పోల్చుకోవాలి. లేదంటే దాని అగ్నిలో కాలి బూడిదైపోతారు అని వర్మ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది దురందర్ 2. ఇక తెలుగు వర్షన్ ఇక్కడ ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు.

