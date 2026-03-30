Prakash Raj: ప్రకాశ్ రాజ్ కు మాత్రుమూర్తి సువర్ణలత వియోగం
Prakash Raj mother Suvarnalatha, father Manjunath Rai
ప్రకాశ్ రాజ్ మాతృమూర్తి సువర్ణలత (86) ఈ రోజు ఉదయం స్వగృహంలో స్వర్గస్తులయ్యారు. ఈరోజు సాయంత్రం బెంగుళూర్ లో అంత్య క్రియలు జరుగుతాయని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. స్వర్ణలత రాజ్ నర్సు, బెంగళూరులోనే మంజునాథ్ రాయ్తో విహం అయింది. అయితే సువర్ణలత గత కొద్దికాలంగా మతిమరుపు వ్యాధితో బాధపడుతోంది. ఇటీవలే డిమెన్షియా స్నేహపూర్వక ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించే ఒక చొరవలో భాగంగా ప్రకాష్ రాజ్ ఆదివారం బెంగుళూరులో జరిగిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు.
డిమెన్షియాపై జరిగిన ఒక అంతర్జాతీయ సింపోజియంలో మాట్లాడుతూ, సినిమా మరియు ఇతర మాధ్యమాలలో తన పాత్రల ద్వారా ఈ కార్యక్రమానికి తన మద్దతును అందిస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేశారు. డిమెన్షియాతో బాధపడుతున్న రోగి పాత్రను పోషించడంలో తన అనుభవం ద్వారా ఆయన సుమారు 500 మంది ప్రతినిధులను ప్రేరేపించారు.
ఇటీవలే బెంగుళూరులో సింపోజియం నిర్వాహకులైన నైటింగేల్స్ మెడికల్ ట్రస్ట్, వృద్ధుల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న ఒక లాభాపేక్షలేని సంస్థ కార్యక్రమంలో ప్రకాష్ రాజ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ,. "కొన్ని నెలల క్రితం నేను ఒక సినిమాలో అల్జీమర్స్ రోగి పాత్ర చేయాల్సి వచ్చింది, అందుకోసం కొన్ని గంటల పాటు నైటింగేల్స్ను సందర్శించాను. నాకు దగ్గరగా జరిగిన ఒక సంఘటన మా అమ్మకు జరిగింది. ఆమె అల్జీమర్స్ రోగి కాదు, కానీ ఆమె మెదడులో ఒక తిత్తి ఉండేది. శస్త్రచికిత్స జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత, ఆమె తన సోదరిని, కొడుకును మర్చిపోయింది. మా అమ్మ అన్నీ మర్చిపోతుందన్న ఆలోచనకే నాకు వణుకు పుట్టింది. నేను ఆమె పాత స్కూల్ స్నేహితులను పిలిచి ఆమెతో మాట్లాడించేవాడిని," అని రాజ్ గుర్తుచేసుకున్నాడు.
"పెద్దవాళ్లను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, మన తల్లిదండ్రుల సహకారాన్ని మనం గుర్తించకపోవడం వల్ల మనందరికీ ఏదో ఒక రకమైన మతిమరుపు ఉంటుందని నేను గ్రహించాను. ఈ పాత్ర చేసే ప్రక్రియలో, నాకు తెలుసని నేను అనుకున్న విషయాలనే నేను మరచిపోయాను. ఈ పరిస్థితి మనల్ని మానవ విలువలు, సంబంధాల పట్ల మరింత చైతన్యవంతులను చేయాలి మరియు విషయాలను మర్చిపోనందుకు కృతజ్ఞతతో ఉండేలా చేయాలి... మనం మరింత అవగాహన కల్పించాలి," అని తెలిపారు.