Peddi Openings: నార్త్ అమెరికాలో పెద్ది చిత్రం ప్రీబుకింగ్ ఫుల్
Peddi North America theater
పెద్ది చిత్రం ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. గెట్ రెడీ అంటూ నిన్న నిర్మాతలు ప్రకటించారు. నేడు నార్త్ అమెరికాలో టికెట్ల బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. వెంటనే అద్భుతమైన బుకింగ్ తో పాజిటివ్ సైన్ ఏర్పడింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఓ భారీ బ్లాక్బస్టర్ను అందిస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. బుకింగ్స్ తెరిచిన కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే ప్రీ సేల్స్ ద్వారా 50,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 47 లక్షలు) గ్రాస్ మార్క్ను దాటి సంచలనం సృష్టించింది.
ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్ ఓ అమెరికాన్ పంపిణీ సంస్థ తెలియజేసింది. ఇలా జరగడం పెద్ది సినిమా ఎంత ఆసక్తి వుందో ప్రేక్షకులు మరోసారి నిరూపించారంటూ ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై నిర్మించారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా, శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ, జగపతి బాబు వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. ఇక ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా జూన్ 3న ప్రీమియర్స్ తో పాన్ వరల్డ్ లెవెల్లో పాన్ ఇండియా భాషల్లో విడుదల కానుంది.