అమ్మ బ్రాలో నారింజ పండ్లు పెట్టుకుని పార్టీకి వెళ్లా.. కానీ.. : ప్రీతి జింటా
బాలీవుడ్ నటి ప్రీతి జింటా పరిచయం లేని పేరు. తన నటన, అందంతో ఒకపుడు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. తెరపై ఎంతో చలాకీగా కనిపిస్తారో నిజ జీవితంలోనూ అంతే సరదాగా ఉంటారు. అయితే, చిన్నపుడు ఆమె చేసిన ఓ అల్లరి పనికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. సిమి గరేవాల్ హోస్ట్ చేసిన రెండవూ విత్ సిమి గరేవాల్ షోలో ప్రీతి జింటా పాల్గొని తన చిన్ననాటి మధుర స్మృతులను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఆర్మీ పార్టీకి వెళ్లేందుకు తాను చేసిన చిలిపి పని ఒకదాన్ని ఆమె వివరించింది.
మా నాన్న ఆర్మీలో మేజర్గా పనిచేసేవారు. ఆర్మీ పార్టీలకు 18 యేళ్ళలోపు పిల్లలను అనుమతించరు. ఆ పార్టీలో తలుపుల వెనుక ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి నాకు ఎక్కువగా ఉండేది. ఒకసారి అమ్మను నన్ను కూడా పార్టీకి తీసుకెళ్లమని అడిగాను. కానీ, 18 యేళ్లు నిండలేదనే కారణంతో కుదరదని చెప్పంది. అపుడు నా వయసు 12 యేళ్లు మాత్రమే.
దీంతో ఎలాగైనా పార్టీకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకోసం ఓ వింత ప్రణాళిక వేశాను. వెంటనే అమ్మ వార్డ్రోబ్ తెరిచి ఆమె బ్రా తీసుకుని అందులో రెండు నారింజ నారింజ పండ్లు పెట్టుకుని 18 యేళఅల అమ్మాయిలా కనిపించేందుకు ప్రయత్నించాను. ఆ గెటప్లో పార్టీ జరుగుతున్న క్లబ్ బయట నిల్చున్నాను. కానీ, నా ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. అక్కడున్న గార్డు నన్ను చూడగానే గుర్తుపట్టి నేరుగా మా నాన్నకు ఫోన్ చేసి పిలిచాడు అంటూ ఫక్కున నవ్వేశారు. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత తన తల్లి తీవ్రంగా కోపగించుకున్నారు. ఆమెకు నాపై చాలా కోపం వచ్చింది అని ఆనాటి సంఘటనను ప్రీతి జింటా పంచుకున్నారు.