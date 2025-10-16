Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటా

Preity Zinta as brand ambassadors of Swa Diamonds
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది.
స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, “భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది కేవలం అలంకరణ వస్తువు మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికి, జీవితంలోని అమూల్యమైన క్షణాలను జరుపుకోవడానికి ఒక మార్గం. అందుకే స్వ డైమండ్స్లో, మేము కేవలం IGI/GIA-సర్టిఫైడ్ సహజ వజ్రాలను, అదీ అత్యుత్తమ VVS క్లారిటీ మరియు EF కలర్తో మాత్రమే అందిస్తాము. ఈ నాణ్యత, మా కస్టమర్లు ప్రతి ఆభరణంపై ఉంచే నిజమైన ప్రేమకు, నమ్మకానికి ప్రతీక. మా కొత్త ప్రచారం, ‘యాజ్ రియల్ యాజ్ యూ,’ ఈ సహజత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు వ్యక్తీకరించే ప్రతి భావోద్వేగానికి, అంతే నిజమైన, స్వచ్ఛమైన ఆభరణం అవసరం,” అని ఆయన అన్నారు.
అంబాసిడర్ భాగస్వామ్యంపై ప్రీతి జి జింటా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, సహజత్వం, సొగసు, మరియు శాశ్వతమైన అందానికి ప్రతీక అయిన స్వ డైమండ్స్తో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా దృష్టిలో, ఆభరణాలు అంటే జీవితంలోని నిజమైన, అమూల్యమైన క్షణాలను జరుపుకోవడం. అందుకే, స్వ డైమండ్స్ వారి తత్వం ‘యాజ్ రియల్ యాజ్ యూ’ నా వ్యక్తిత్వానికి చాలా దగ్గరగా అనిపించింది. ప్రతి మహిళ తన నిజ స్వరూపాన్ని, అంటే తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, సున్నితత్వాన్ని, బలాన్ని ప్రతిబింబించే ఆభరణాలను ధరించాలని నేను బలంగా నమ్ముతాను,” అని అన్నారు.
2022లో, స్వ డైమండ్స్ 24,679 సహజ వజ్రాలతో పొదిగిన ఉంగరాన్ని సృష్టించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ను సంపాదించుకుంది, ఇది శ్రేష్ఠత, ఆవిష్కరణ, మరియు హస్తకళ నైపుణ్యం పట్ల బ్రాండ్ యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనం.
కేరళలో ప్రధాన కార్యాలయం, కేరళ మరియు ముంబైలలో అత్యాధునిక తయారీ యూనిట్లు కలిగిన స్వ డైమండ్స్, అత్యుత్తమ నాణ్యత, అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో ప్రపంచ స్థాయి ఆభరణాలను అందిస్తోంది. ఇప్పటికే భారతదేశం, UAEలలో 400కు పైగా స్టోర్లను కలిగి ఉన్న ఈ బ్రాండ్, 2025 చివరి నాటికి 500 స్టోర్ల మైలురాయిని అధిగమించే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. తద్వారా భారతదేశపు అత్యంత ఆదరణ పొందిన జువెలరీ హౌస్లలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంటోంది.