గురువారం, 16 అక్టోబరు 2025
Last Updated : గురువారం, 16 అక్టోబరు 2025 (18:36 IST)

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటా

Preity Zinta as brand ambassadors of Swa Diamonds
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది.
 
స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, “భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది కేవలం అలంకరణ వస్తువు మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికి, జీవితంలోని అమూల్యమైన క్షణాలను జరుపుకోవడానికి ఒక మార్గం. అందుకే స్వ డైమండ్స్‌లో, మేము కేవలం IGI/GIA-సర్టిఫైడ్ సహజ వజ్రాలను, అదీ అత్యుత్తమ VVS క్లారిటీ మరియు EF కలర్‌తో మాత్రమే అందిస్తాము. ఈ నాణ్యత, మా కస్టమర్లు ప్రతి ఆభరణంపై ఉంచే నిజమైన ప్రేమకు, నమ్మకానికి ప్రతీక. మా కొత్త ప్రచారం, ‘యాజ్ రియల్ యాజ్ యూ,’ ఈ సహజత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు వ్యక్తీకరించే ప్రతి భావోద్వేగానికి, అంతే నిజమైన, స్వచ్ఛమైన ఆభరణం అవసరం,” అని ఆయన అన్నారు.
 
అంబాసిడర్‌ భాగస్వామ్యంపై  ప్రీతి జి జింటా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, సహజత్వం, సొగసు, మరియు శాశ్వతమైన అందానికి ప్రతీక అయిన స్వ డైమండ్స్‌తో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా దృష్టిలో, ఆభరణాలు అంటే జీవితంలోని నిజమైన, అమూల్యమైన క్షణాలను జరుపుకోవడం. అందుకే, స్వ డైమండ్స్ వారి తత్వం ‘యాజ్ రియల్ యాజ్ యూ’ నా వ్యక్తిత్వానికి చాలా దగ్గరగా అనిపించింది. ప్రతి మహిళ తన నిజ స్వరూపాన్ని, అంటే తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, సున్నితత్వాన్ని, బలాన్ని ప్రతిబింబించే ఆభరణాలను ధరించాలని నేను బలంగా నమ్ముతాను,” అని అన్నారు.
 
2022లో, స్వ డైమండ్స్ 24,679 సహజ వజ్రాలతో పొదిగిన ఉంగరాన్ని సృష్టించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌ను సంపాదించుకుంది, ఇది శ్రేష్ఠత, ఆవిష్కరణ, మరియు హస్తకళ నైపుణ్యం పట్ల బ్రాండ్ యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనం. 
 
కేరళలో ప్రధాన కార్యాలయం, కేరళ మరియు ముంబైలలో అత్యాధునిక తయారీ యూనిట్లు కలిగిన స్వ డైమండ్స్, అత్యుత్తమ నాణ్యత, అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో ప్రపంచ స్థాయి ఆభరణాలను అందిస్తోంది. ఇప్పటికే భారతదేశం, UAEలలో 400కు పైగా స్టోర్లను కలిగి ఉన్న ఈ బ్రాండ్, 2025 చివరి నాటికి 500 స్టోర్ల మైలురాయిని అధిగమించే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. తద్వారా భారతదేశపు అత్యంత ఆదరణ పొందిన జువెలరీ హౌస్‌లలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంటోంది.

కొండా సురేఖ ఇంట్లో అర్థరాత్రి హైడ్రామా.. మా అమ్మ ఇంటికొచ్చి కన్నీళ్లు పెట్టుకునేది? (video)

కొండా సురేఖ ఇంట్లో అర్థరాత్రి హైడ్రామా.. మా అమ్మ ఇంటికొచ్చి కన్నీళ్లు పెట్టుకునేది? (video)తెలంగాణ అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఇంట్లో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. మంత్రి కొండా సురేఖ ఓఎస్డీగా పనిచేసిన ఎన్. సుమంత్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళవారమే విధుల నుంచి తొలగించారు. డెక్కన్ సిమెంట్ కంపెనీ ఫైలు విషయంలో సుమంత్ తుపాకీతో బెదిరించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణలపై విచారణ అనంతరం ప్రభుత్వం అతడిపై వేటు వేసింది. విధుల నుంచి తొలగించబడిన సుమంత్.. మంత్రి సురేఖ నివాసంలోనే ఉన్నారనే సమాచారంతో బుధవారం రాత్రి మఫ్టీలో ఉన్న వరంగల్ టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు నలుగురు వ్యక్తులుగా మంత్రి ఇంటికి వచ్చారు.

ఏపీ అభివృద్ధికి డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ

ఏపీ అభివృద్ధికి డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీఏపీ అభివృద్ధికి డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు పనిచేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అలాగే, ఆత్మగౌరవం, సంస్కృతికి నిలయంగా ఏపీ ఉందన్నారు. ఒక రోజు రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా, గురువారం కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద ‘సూపర్‌ జీఎస్టీ- సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ పేరుతో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ప్రధాని మోడీతో పాటు సీఎం చంద్రబాబు, గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్, నారా లోకేశ్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల నిర్మించిన, నిర్మించబోతున్న రూ.13,429 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వర్చువల్‌గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు.

కర్ణాటక మంత్రులు వర్సెస్ నారా లోకేష్‌ల స్పైసీ వార్... రాయితీలిస్తే ఏపీకి పెట్టుబడులు రావా?

కర్ణాటక మంత్రులు వర్సెస్ నారా లోకేష్‌ల స్పైసీ వార్... రాయితీలిస్తే ఏపీకి పెట్టుబడులు రావా?విశాఖపట్నంలో ఒక గిగావాట్ స్కేల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Al) హబ్‌ను స్థాపించడానికి రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 15 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెడతామని గూగుల్ ఇచ్చిన హామీపై వారి వాగ్వాదం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ గురువారం కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ను పరోక్షంగా విమర్శించారు. ఆంధ్రా ఆహారం కారంగా ఉంటుందని వారు అంటున్నారు.

ప్రధాని మోడీ కర్మయోగి - కూటమి ప్రభుత్వం 15 యేళ్లు కొనసాగాలి : పవన్ కళ్యాణ్

ప్రధాని మోడీ కర్మయోగి - కూటమి ప్రభుత్వం 15 యేళ్లు కొనసాగాలి : పవన్ కళ్యాణ్ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఏపీలో పర్యటిస్తున్నారు. కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద ‘సూపర్‌ జీఎస్టీ- సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా జరిగిన బహిరంగ సభలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ఒక కర్మయోగిగా అభివర్ణించారు. ఆయనకు ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా దేశ సేవే పరమావధిగా పనిచేస్తున్నారన్నారు.

PM tour in AP: ప్రధాని ఏపీ పర్యటనలో అపశృతి.. కరెంట్ షాకుతో ఒకరు మృతి (video)

PM tour in AP: ప్రధాని ఏపీ పర్యటనలో అపశృతి.. కరెంట్ షాకుతో ఒకరు మృతి (video)ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. సూపర్‌ జీఎస్టీ - సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ పేరుతో కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద భారీ బహిరంగ సభ జరుగుతోంది. 450 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. లక్షలాది మంది సభకు హాజరయ్యారు. ఈ వేదిక నుంచే ప్రధాని మోదీ రూ.13,429 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.
