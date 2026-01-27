అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్
బుల్లితెర, బిగ్ స్క్రీన్లపై గ్లామరస్గా కనిపించి యాంకర్, నటి అనసూయ. యాంకర్గా తన కెరీర్ను మొదలుపెట్టి... సినీ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది అభిమానులను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఇపుడు ఆమెకు కొందరు గుడికట్టడానికి కూడా సిద్దమవుతున్నారు. అనుసూయ అనుమతి ఇస్తే ఏకంగా గుడి కట్టేస్తామంటూ ఓ పూజారి మురళీశర్మ బహిరంగంగా ప్రకటించడం ఇపుడు సంచలనంగామారింది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నటి ఖుష్బూకు గుడి కట్టిన తరహాలోనే అనసూయకు కూడా ఆలయం నిర్మిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇదే విషయంపై పూజారి మురళీశర్మ మాట్లాడుతూ, అనసూయ అంటే తనకు అపారమైన గౌరవం. ఆమె పర్మిషన్ ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకుని గుడి కడతాం. ఖుష్బూకు గుడిలాగే అనసూయకు కూడా ఆలయం నిర్మిస్తాం అని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ పూజారి వ్యాఖ్యలు వివాదస్పదమయ్యాయి.