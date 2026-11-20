హను-మాన్ విజయం తర్వాత పెద్ద ప్రకటన చేసిన ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్
కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి స్థాపించిన హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ నిర్మాణ సంస్థ ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్. గతంలో రామ్, పూరీ జగన్నాథ్ తో తాము చేసిన డబుల్ ఇస్మాట్ శంకర్ చిత్రం బిజినెస్ పరంగా మోసపోయామని బహిరంగంగా ప్రకటించిన నిర్మాతలు తాజాగా సాయిధరమ్ తేజ్ తో సంబరాల ఏటు గట్టు (SYG) సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాను చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.
PrimeShow Entertainment Chaitanya Reddy new project poster
తమ 2024 పాన్-ఇండియా హిట్ 'హను-మాన్' భారీ విజయం నేపథ్యంలో, నవంబర్ 21న ఉదయం 11 గంటలకు వెల్లడించబోయే ఒక రహస్య టీజర్ను విడుదల చేసింది. సంబబరాల ఏటు గట్టు' (SYG), 'బిల్లా రంగ బాషా' (BRB) వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల నేపథ్యంలో, ఈ ప్రకటన వారి సినిమా ఆశయాలను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తుందని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. ఫ్రాంచైజీకి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ అద్భుత చిత్రాల తదుపరి అధ్యాయం గురించిన వివరాల కోసం అభిమానులు, వ్యాపార నిపుణులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇక SYG చిత్రం సాయి దుర్గా తేజ్ హీరోగా, రోహిత్ కె.పి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) హంగులతో రెండు భాగాలుగా రూపొందుతోంది. మొదటి భాగాన్ని జనవరి 12, 2027న సంక్రాంతికి విడుదల చేయనున్నట్లు, 2028లో సీక్వెల్ రానున్నట్లు సమాచారం. అలాగే శ్రీమతి (Srimathi): నివేదా థామస్ ప్రధాన పాత్రలో, విశ్వక్ ఖండేరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న శ్రీమతి జీ5 తెలుగు ఒరిజినల్గా రాబోతోంది.
ఇంకోవైపు కిచ్చా సుదీప్ - అనూప్ భండారి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న బిల్లా రంగా బాషా కూడా ఈ బ్యానర్పై ఉన్న ముఖ్య ప్రాజెక్ట్లలో ఒకటి. అదేకాకుండా నిర్మాత కె. నిరంజన్ రెడ్డి తెలంగాణ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.