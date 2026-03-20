శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026 (12:21 IST)

ప్రైమ్ వీడియో 2026 లో 55కి పైగా కొత్త సిరీస్‌లు, సినిమాలతో ప్రకటన

Amazon Prime Video 2026 Series and Movies
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో భారతీయ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ముందెన్నడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద కంటెంట్ స్లేట్‌ను ప్రకటించింది. ముంబైలో జరిగిన 'ప్రైమ్ వీడియో ప్రెజెంట్స్ 2026' కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపు 55కు పైగా ఒరిజినల్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు, థియేట్రికల్ ఫిల్మ్స్‌ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు విభిన్న జానర్లలో ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన వినోదాన్ని పంచనున్నాయి.
 
'ది రివల్యూషనరీస్', విజయ్ వర్మ 'మట్కా కింగ్', రాపర్ KING నటిస్తున్న 'లుఖే', మరియు తొలి హిందీ స్వదేశీ సూపర్ హీరో సిరీస్ 'వంశ్‌' లాంటి కొత్త ప్రాజెక్టులతో పాటు విశేష ఆదరణ పొందిన 'ఫర్జీ సీజన్ 2', 'పంచాయత్ సీజన్ 5', 'కాల్ మీ బే సీజన్ 2', 'దహాద్ సీజన్ 2' సిరీస్‌లు తిరిగి రానున్నాయి.
 
ప్రాంతీయ వినోదాన్ని మరింత పెంచుతూ తేజ సజ్జా హోస్ట్‌గా 'ది ట్రైటర్స్' తెలుగు వెర్షన్‌, కిరణ్ అబ్బవరం-తిరువీర్ నటిస్తున్న తెలుగు డ్రామా 'గువ్వల చెరువు ఘాట్'ను ప్రకటించారు. తమిళంలో 'వదంది', 'ఇన్‌స్పెక్టర్ రిషి'ల రెండో సీజన్లు రాబోతున్నాయి.
 
బాలీవుడ్ అగ్ర తారలు హృతిక్ రోషన్ కు చెందిన HRX ఫిల్మ్స్ (స్టార్మ్, మెస్), అలియా భట్ కు చెందిన ఎటర్నల్ సన్‌షైన్ ప్రొడక్షన్స్ (డోంట్ బి షై) నిర్మాణ సంస్థలతో ప్రైమ్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకుంది.
 
కేవలం ఓటీటీకే పరిమితం కాకుండా, 'అమెజాన్ MGM స్టూడియోస్' ద్వారా థియేట్రికల్ రంగంలోకి ప్రైమ్ అడుగుపెట్టింది. రాజ్‌కుమార్ రావు 'రఫ్తార్', కునాల్ ఖేము 'VIBE', ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతంలో 'దిల్కషి' సహా మొత్తం 5 కొత్త భారతీయ సినిమాలను థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది.
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రైమ్ వీడియో వృద్ధిలో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ప్రైమ్ ప్రతినిధులు శీలాంగి ముఖర్జీ, నిఖిల్ మధోక్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. తమ కస్టమర్లలో మూడింట రెండు వంతుల మంది 4 కంటే ఎక్కువ భాషల్లో కంటెంట్ చూస్తున్నారని, ఈ సరికొత్త లైనప్‌తో విభిన్నమైన మరియు అత్యుత్తమమైన కథలను అందిస్తూనే ఉంటామని వారు స్పష్టం చేశారు.

మౌలాలి- చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య రైలు ఢీకొని వ్యక్తి మృతి

మౌలాలి- చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య రైలు ఢీకొని వ్యక్తి మృతిమౌలాలి- చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య, గుర్తుతెలియని రైలు ఢీకొనడంతో ఒక వ్యక్తి మృతిచెందాడు. మౌలాలి, చర్లపల్లి మధ్య రైలు పట్టాల సమీపంలో, సుమారు 50 నుండి 55 ఏళ్ల వయస్సు గల ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైనట్లు సికింద్రాబాద్ రైల్వే డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. గుర్తుతెలియని రైలు ఢీకొనడం వల్లే ఆ వ్యక్తి మరణించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. విచారణలో భాగంగా, రైలు పట్టాలు దాటుతుండగా గుర్తుతెలియని రైలు కింద పడిపోవడం వల్లే ఆ వ్యక్తి మృతి చెందినట్లు తేలింది.

ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన చలాన్లు చెల్లించకుంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు... ఎక్కడ?

ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన చలాన్లు చెల్లించకుంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు... ఎక్కడ?పదేపదే ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతూ, ట్రాఫిక్ చలానాలు చెల్లించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే మాత్రం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ను రద్దుకానుంది. ఈ కఠిన నిర్ణయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు అమలు చేయనున్నారు.

వృద్ధుడిపై మంత్రగాడు అనే ముద్రవేసి.. మూత్రం తాగించారు.. ఎక్కడ?

వృద్ధుడిపై మంత్రగాడు అనే ముద్రవేసి.. మూత్రం తాగించారు.. ఎక్కడ?సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది. ఓ వృద్ధుడిపై మంత్రగాడు అనే ముద్ర వేసి గ్రామస్తులంతా కలిసి అతనితో బలవంతంగా మూత్రం తాగించారు. ఈ అమానవీయ చర్యతో సమాజంలో మూఢ నమ్మకాలు ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయాయో స్పష్టం చేస్తోంది. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని లాతేహార్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ దారుణ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఫోనులో కనిపించిన సిమెంట్ - డ్రమ్ పదాలు... భార్యను ప్రియుడికి అప్పగించిన భర్త...

ఫోనులో కనిపించిన సిమెంట్ - డ్రమ్ పదాలు... భార్యను ప్రియుడికి అప్పగించిన భర్త...సిమెంట్, డ్రమ్ అనే రెండు పదాలు భార్య ఫోనులో కనిపించాయి. ఈ పదాల వెనుక ఉన్న కిరాతక కోణాన్ని పసిగట్టిన ఆ భర్త.. తన ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు కట్టుకున్న భార్యను ఆమె ప్రియుడుకి అప్పగించాడు. ఈ ఉదంతం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురు

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురుఅత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపిస్తున్నట్లు ఇరాన్ దేశం తన ఆగ్రహాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మీద కాకుండా గల్ఫ్ దేశాలపై చూపిస్తోంది. ఆ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను తొలుత లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇరాన్, ఆ తర్వాత తన ప్రణాళిక మార్చింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఆయిల్ రిఫైనరీల మీద బాంబులు వేస్తోంది. తాజాగా ఖతార్ లోని ఓ చమురు కర్మాగారంపై దాడి చేయడంతో అది కాస్తా నాటో దేశాలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీనితో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు ఇరాన్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాయి.

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలు

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించాల్సిన మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. స్వచ్ఛమైన తేనెకి వెల్లుల్లిని కలిపి తింటే కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది. తేనెతో పాటు దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు. తేనెలో ఉసిరి కాయలను నానబెట్టి తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ క్రమేణా కరిగిపోతుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజూ కాసిన్ని తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలోను గ్రీన్ టీ సాయపడుతుంది.

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.
