ప్రైమ్ వీడియో 2026 లో 55కి పైగా కొత్త సిరీస్లు, సినిమాలతో ప్రకటన
Amazon Prime Video 2026 Series and Movies
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో భారతీయ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ముందెన్నడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద కంటెంట్ స్లేట్ను ప్రకటించింది. ముంబైలో జరిగిన 'ప్రైమ్ వీడియో ప్రెజెంట్స్ 2026' కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపు 55కు పైగా ఒరిజినల్ సిరీస్లు, సినిమాలు, థియేట్రికల్ ఫిల్మ్స్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు విభిన్న జానర్లలో ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన వినోదాన్ని పంచనున్నాయి.
'ది రివల్యూషనరీస్', విజయ్ వర్మ 'మట్కా కింగ్', రాపర్ KING నటిస్తున్న 'లుఖే', మరియు తొలి హిందీ స్వదేశీ సూపర్ హీరో సిరీస్ 'వంశ్' లాంటి కొత్త ప్రాజెక్టులతో పాటు విశేష ఆదరణ పొందిన 'ఫర్జీ సీజన్ 2', 'పంచాయత్ సీజన్ 5', 'కాల్ మీ బే సీజన్ 2', 'దహాద్ సీజన్ 2' సిరీస్లు తిరిగి రానున్నాయి.
ప్రాంతీయ వినోదాన్ని మరింత పెంచుతూ తేజ సజ్జా హోస్ట్గా 'ది ట్రైటర్స్' తెలుగు వెర్షన్, కిరణ్ అబ్బవరం-తిరువీర్ నటిస్తున్న తెలుగు డ్రామా 'గువ్వల చెరువు ఘాట్'ను ప్రకటించారు. తమిళంలో 'వదంది', 'ఇన్స్పెక్టర్ రిషి'ల రెండో సీజన్లు రాబోతున్నాయి.
బాలీవుడ్ అగ్ర తారలు హృతిక్ రోషన్ కు చెందిన HRX ఫిల్మ్స్ (స్టార్మ్, మెస్), అలియా భట్ కు చెందిన ఎటర్నల్ సన్షైన్ ప్రొడక్షన్స్ (డోంట్ బి షై) నిర్మాణ సంస్థలతో ప్రైమ్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకుంది.
కేవలం ఓటీటీకే పరిమితం కాకుండా, 'అమెజాన్ MGM స్టూడియోస్' ద్వారా థియేట్రికల్ రంగంలోకి ప్రైమ్ అడుగుపెట్టింది. రాజ్కుమార్ రావు 'రఫ్తార్', కునాల్ ఖేము 'VIBE', ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతంలో 'దిల్కషి' సహా మొత్తం 5 కొత్త భారతీయ సినిమాలను థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రైమ్ వీడియో వృద్ధిలో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ప్రైమ్ ప్రతినిధులు శీలాంగి ముఖర్జీ, నిఖిల్ మధోక్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. తమ కస్టమర్లలో మూడింట రెండు వంతుల మంది 4 కంటే ఎక్కువ భాషల్లో కంటెంట్ చూస్తున్నారని, ఈ సరికొత్త లైనప్తో విభిన్నమైన మరియు అత్యుత్తమమైన కథలను అందిస్తూనే ఉంటామని వారు స్పష్టం చేశారు.