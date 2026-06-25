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ప్రతి సినిమాకు కొత్త దర్శకుడుగా రాజమౌళి శ్రమిస్తారు : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్
దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై మలయాళ దర్శకుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ప్రతి సినిమాకు ఆయన ఓ కొత్త దర్శకుడుగా శ్రమిస్తారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు కథానాయకుడిగా రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'వారణాసి'లో పృథ్వీరాజ్ ప్రతినాయకుడు 'కుంభ' పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ అనుభవాలను ఆయన తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పృథ్వీరాజ్ మాట్లాడుతూ.. 'నేను ఇప్పటివరకు కలిసి పనిచేసిన దర్శకులలో రాజమౌళి అత్యంత శ్రమజీవి. తొలి సినిమా అవకాశం కోసం దశాబ్దాలుగా వేచి చూస్తున్న ఓ నూతన దర్శకుడిలో ఉండే తపన, ఉత్సాహం ఆయనలో కనిపిస్తాయి. ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఎంతో ఉత్సాహంతో, పూర్తి సన్నద్ధతతో ఆయన చిత్రీకరిస్తారు' అని ప్రశంసించారు.
'వారణాసి' సెట్స్లోని కఠినమైన పనివేళలను ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఉదయం 7 గంటలకు చిత్రీకరణ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంటే, రాజమౌళి తెల్లవారుజామున 5:15 గంటలకే సెట్సుకు చేరుకుంటారని, నటీనటులు రాకముందే తన బృందంతో కలిసి పలుమార్లు రిహార్సల్స్ పూర్తి చేస్తారని వెల్లడించారు. భోజన విరామం కేవలం 20 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుందని, ఒక్కోసారి ఆశించిన అవుట్ పుట్ కోసం ఒకే సన్నివేశానికి 90కి పైగా టేకులు తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. నటీనటులకు హావభావాలను వివరించేటప్పుడు రాజమౌళి స్వయంగా నటించి చూపిస్తారని, ఆయనలోని నటుడు అద్భుతమని కొనియాడారు. ఈ చిత్రం వచ్చే యేడాది ఏప్రిల్ 7వ తేదీన విడుదలకానుంది. హీరోయిన్గా ప్రియాంకా చోప్రా నటిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.
ఘనంగా బోనాల ఉత్సవాలు.. రూ.20 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం
ఈ ఏడాది బోనాల ఉత్సవాలను మరింత ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేయాలని వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఉత్సవాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.20 కోట్లు కేటాయించిందని ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, విశ్వాసాలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే బోనాల పండుగకు, రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దేశంలోనే అత్యంత ధనిక రాజ్యసభ్యుడు ఎవరో తెలుసా? మన తెలుగు నేతే!
దేశంలో అత్యధిక ధనవంతుల రాజ్యసభ్యలు పేర్లు వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో ఓ తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు బండి పార్థసారథి రూ.5,300 కోట్లకు పైగా ఆస్తులతో దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నిలిచారు. ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యుల ఆర్థిక, నేర చరిత్రపై అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) తాజాగా ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇందులో అనేక ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది.
Pawan Kalyan: పానకాల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో పవన్ దీక్ష
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం మంగళగిరిలో తన వార్షిక ఆధ్యాత్మిక దీక్షను ప్రారంభించారు. ఆయన ప్రతి ఏటా ఈ దీక్షను ఆచరిస్తుంటారు. గుంటూరు జిల్లాలోని పానకాల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, ఆయన నాలుగు నెలల పాటు సాగే ఈ దీక్షను మొదలుపెట్టారు. తన గురువు నిర్దేశించిన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి ఏటా నాలుగు నెలల పాటు ఈ దీక్షను చేపడతారు. ఆలయ రాజగోపురం వద్ద ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి సునీల్ కుమార్, అర్చకులు ఆయనకు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు.
మిరప ఎగుమతుల్లో పురుగుమందు.. సమస్య పరిష్కారానికి ఏపీ కమిటీ
మిరప సాగులో పురుగుమందుల అవశేషాల సమస్యలను పరిశీలించడానికి, అలాగే నిర్ణీత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మిరప ఉత్పత్తి, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించే చర్యలను సూచించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఉద్యానవన శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె. శ్రీనివాసులు నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీలో ఉద్యానవన, వ్యవసాయ శాఖల అధికారులు, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, స్పైసెస్ బోర్డ్, చిల్లీస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధులు మరియు ప్రగతిశీల మిరప రైతులు సభ్యులుగా ఉన్నారు
6జీ, ఏఐ క్వాంటం టెక్నాలజీస్ కోసం రీసెర్చ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన ఐఐటీ హైదరాబాద్
కేంద్ర టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ టెలికాం పరిశోధన- అభివృద్ధి విభాగమైన సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ (సీ-డాట్)తో భాగస్వామ్యం ద్వారా, తదుపరి తరం కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలపై దృష్టి సారించిన ఒక కొత్త సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీఓఈ)ను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్)లో స్థాపించారు. 5జీ అడ్వాన్స్డ్, 6జీ నెట్వర్క్లు, క్వాంటం కమ్యూనికేషన్స్, సైబర్సెక్యూరిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత టెలికాం అప్లికేషన్లతో సహా అధునాతన కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యం.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.