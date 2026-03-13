Varalaxmi Sarathkumar: వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ కు ప్రియమణి, మంచు లక్ష్మి మద్దతు
వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ కు ఓ విషయంలో మద్దతుగా ప్రియమణి, మంచు లక్ష్మి నిలిచారు. ఇటీవలే సరస్వతి అనే సినిమాలో నటించింది. ఆమె సోదరి నిర్మాత. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి. ఒకవైపు జనాభా పెరగాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రబుత్వం కోరుతుంటే, కొన్ని దేశాల్లో జనాభా తగ్గించుకుంటున్నారు. అసలు పిల్లల్ని ఎలా పోషించాలో తెలీక పలుచోట్ల పేద కుటుంబాలు ఆహుతిఅవుతున్నాయి.
ఇలాంటి టైంలో ఇంటర్వూలో ఓ ప్రశ్న ఆమెకు తలెత్తింది. మన దేశంలో శ్రుంగారం గురించి ఎవరూ మాట్లాడరు కానీ, జనాభాలో మాత్రం మనం ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. పిల్లలను ఒక ఫ్యాక్టరీలా కనేస్తున్నారు, ఆ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని బాధపడతారు. కనే ముందే సరైన ప్లాన్ ఉండాలి కదా" అని ఆమె బదులిచ్చారు. నేటి కాలంలో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఒక బిడ్డను పెంచి, చదివించడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అని, అందుకే ఇంకొకరిని పోషించే స్తోమత ఉన్నప్పుడే పిల్లలను కనాలని ఆమె సూచించారు.
అలాగే, తన వద్దకు కొంతమంది పిల్లల పేరుతో ఆర్థికసాయం కోసం వస్తుంటారు. "ఆ పిల్లలకు నేనేమైనా జన్మనిచ్చానా? మీ తప్పులకు నేను ఎందుకు బాధ్యత వహించాలి?" అని ప్రశ్నించినట్లు చెప్పారు. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందించారు. కాందరైతే ఆమె చెప్పిందే కఠిన వాస్తవమే కదా అంటే, మరికొందరు.. డబ్బు ఉన్న వారే పిల్లలను కనాలనడం అహంకారం. 40 ఏళ్లలో సెటిల్ అయ్యాక పిల్లలు పుడతారన్న గ్యారెంటీ ఏంటి? అంటూఎదురు ప్రశ్నించారు. ఏది ఏమైనా ఈ విషయంలో ఆమెకు ప్రియమణి, మంచు లక్ష్మి కూడా మద్దతుగా నిలిచారు.