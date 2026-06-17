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ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు.
Priyanka chopra
ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
ఇలాంటి ప్రకటనలతో పాటు, ప్రియాంక చోప్రా తన సినిమా ప్రాజెక్టుల వల్ల కూడా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. మహేష్ బాబు సరసన రాజమౌళి 'వారణాసి' చిత్రంలో నటించడానికి సంతకం చేసిన తర్వాత, ఆమె భారతీయ చిత్రసీమలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటిగా మారినట్లు సమాచారం.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆమెకు అదనపు ప్రయోజనాలతో పాటు సుమారు రూ. 25 కోట్లు చెల్లిస్తున్నారని ఫిలిమ్ నగర్ వర్గాల సమాచారం. ప్రియాంకకు ఉన్న బలమైన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణ ఆమెకు అధిక పారితోషికం అందుకోవడానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్లను ఆకర్షించడానికి సహాయపడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఆమె అద్భుతమైన ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్ కూడా చేరడంతో, ఆమె బ్రాండ్ విలువ మరో మైలురాయిని చేరుకుంది.
సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజం
వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని ఆరోపించారు. అందుకే మెగా డీఎస్సీపై పదేపదే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీపై మంత్రి నారా లోకేశ్ విసిరిన సవాల్ను జగన్ స్వీకరించి చర్చకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.
మీ కాళ్లకు దణ్ణం పెట్టొచ్చా, పసిపిల్లలతో పవన్ కల్యాణ్, వీడియో
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ను చూడాలని, ఆయనతో కొద్ది క్షణాలు గడపాలని ఎంతోమంది అనుకుటుంటుంటారు. కొందరికి అది నెరవేరుతుంది. మరికొందరి విషయంలో ఆయనే స్వయంగా వెళ్లి వారిని కలిసి వారి ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తుంటారు. ఈరోజు తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో జన్యుపరంగా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న 17 ఏళ్ల నిరంజన్ అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్.. తన అభిమాన హీరో పవన్కల్యాణ్ను కలవాలన్నది కోరిక. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ బుధవారం హన్మకొండ హనుమాన్ నగర్లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు.
డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్కు వార్నింగ్... 48 గంటల్లో సారీ చెప్పాలి : టీవీకే మంత్రి హెచ్చరిక
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్కు టీవీకే మంత్రి ఆదవ్ అర్జున వార్నింగ్ ఇచ్చారు. డ్రగ్స్ కేసుతో తనకు సంబంధాలు ఉన్నట్టు చేసిన ఆరోపణలను నిరూపించాలని లేనిపక్షంలో 48 గంటల్లో సారీ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అలా చేయని పక్షంలో కోటి రూపాయల పరిహారం చెల్లించాలని, లేకపోతే న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఎంకే స్టాలిన్తో పాటు డీఎంకే ఐటీ వింగ్కు ఆయన లీగల్ నోటీసులు జారీచేశారు.
ఈ నెల 21న రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష.. చదువులో ఒత్తిడి... ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదనీ... ఇంటర్ విద్యార్థిని సూసైడ్
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని డెహ్రాడూన్లో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో 97 శాతం మార్కులు సాధించి వైద్య విద్యలో ప్రవేశం కోసం సిద్ధమవుతున్న 23 ఏళ్ల యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ నెల 21వ తేదీన రీనీట్ పరీక్షను రాయాల్సివుండగా ఆ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మృతురాలు రియా కుమారి థాపాగా గుర్తించారు. ఆమె తండ్రి 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న మాజీ సైనికుడు కావడం గమనార్హం.
రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష : టెలిగ్రామ్ సేవలపై కేంద్రం నిషేధం - కోర్టులో సవాల్
ఈ నెల 21వ తేదీన నీట్ పునఃపరీక్ష (రీ నీట్) నేపథ్యంలో తప్పుడు ప్రచారాలకు కొన్ని ముఠాలు వినియోగిస్తున్న ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించింది. ఈ చర్యలను టెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు పావెల్ దురోవ్ వ్యతిరేకించారు. పేపర్ లీక్ సమస్యను పరిష్కరించకుండా.. నిందితులపై చర్యలు తీసుకోకుండా యాప్ను నిషేధించడం ఏంటని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.