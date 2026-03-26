  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 26 మార్చి 2026 (14:26 IST)

దేశం, మతం, వయసు సాకుగా చూపి విష ప్రచారం చేస్తున్నారు.. విడాకులపై ప్రియాంకా కామెంట్స్

తన భర్త, హాలీవుడ్ నటుడు నిక్ జోనాస్‌తో విడిపోతున్నట్టు వస్తున్న వార్తలను బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా కొట్టిపారేశారు. ఈ వార్తలపై ఆమె స్పందిస్తూ, ఈ వార్తలు కేవలం కల్పితమని చెప్పారు. దేశం, మతం, వయసు వంటి అంశాలను సాకుగా చూపి కొందరు విష ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. 
 
కేవలం ఆరు నెలలు పరిచయంతోనే పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ తమ మధ్య ఉన్న గౌరవం, నిక్ చూపే నిజాయితీ ఈ ఎనిమిదేళ్ళ ప్రయాణాన్ని ఎంతో మధురంగా మార్చాయని ప్రియాంకా తెలిపారు. బయట వ్యక్తుల అభిప్రాయాలు తమ బంధాన్ని ప్రభావితం చేయవని తేల్చి చెప్పారు. 
 
తన కుమార్తె మాల్తీ మేరీ ప్రైవసీ విషయంలో తాను చాలా కఠినంగా ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. అనుమతి లకుండా ఫోటోలు తీయడం, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం వంటివి తనకు నచ్చవని, అందుకే తమ బిడ్డ భద్రత కోసం ప్రత్యేక సెక్యూరిటీన నియమించుకున్నట్టు వివరించారు. 
 
30 యేళ్ల వయసులో బాలీవుడ్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉండి కూడా అన్ని వదిలేసి హాలీవుడ్‌లో సున్నా నుంచి మొదలుపెట్టడం ఒక్క పెద్ద సాహసమని ఆమె గుర్తు చేస్తున్నారు. మొదట్లో చిన్న పాత్రలే వచ్చినప్పటికీ, పట్టుదలతో ముందుకు సాగానని, ఇపుడు తనకు నచ్చిన ప్రాజెక్టులను ఎంచుకునే స్థాయికి ఎదిగినట్టు ప్రియాంకా చోప్రా గర్వంగా చెప్పారు. 

అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్

అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్2029 ఎన్నికలకు ముందు దేశంలో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల సంఖ్యను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు అధికారికంగా ఖరారైంది. దేశంలో లోక్‌సభ సీట్లను 543 నుంచి 816కు, అసెంబ్లీ సీట్లను ప్రస్తుతమున్న 4,123 నుంచి 6,185కు పెంచనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతమున్న 175 అసెంబ్లీ సీట్లను 263కు, 25 లోక్‌సభ సీట్లను 38కి పెంచనున్నారు. తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సీట్లను 119 నుంచి 179కు, పార్లమెంట్ సీట్లను 17 నుంచి 26కు పెంచనున్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయబడుతుంది. 2029 ఎన్నికల నుంచి మొత్తం సీట్లలో 33శాతం మహిళలకు రిజర్వ్ చేయబడే అవకాశం ఉంది.

వందే భారత్ రైలులో పురుగుల భోజనం.. భారీ అపరాధం

వందే భారత్ రైలులో పురుగుల భోజనం.. భారీ అపరాధందేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తయారు చేసిన వందే భారత్ రైలులో సరఫరా చేసే భోజనంలో పురుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఐఆర్‌సీటీసీకి రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా స్పందించి, భారీ అపరాధం విధించింది. ఈ నెల 15వ తేదీన పాట్నా - టాటా నగర్ వందే భారత్ రైలులో అందించిన ఆహార నాణ్యతపై ఒక ప్రయాణికుడు చేసిన ఫిర్యాదును రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా పరిగణించి, ఇండియన్ రైల్వేస్ ఐఆర్సీటీసీకి రూ.10 లక్షల అపరాధం విధించింది.

సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే.. రూ.12లక్షలు స్వాహా.. అక్కడ ఏటీఎంలో డ్రా చేశారు..

సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే.. రూ.12లక్షలు స్వాహా.. అక్కడ ఏటీఎంలో డ్రా చేశారు..సైబర్ వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే చిక్కుకున్నారు. ఏపీకే అనే ఫైల్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా జనసేన ఎమ్మెల్యే సి. బలరాజు రూ. 12 లక్షలు కోల్పోయారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక సైబర్ మోసం కేసును నమోదు చేశారని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్చి 6న ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బలరాజు తెలియకుండానే ఒక మోసపూరిత లింక్‌ను యాక్సెస్ చేయడంతో, ఆయన బ్యాంకు ఖాతా నుండి అనధికార లావాదేవీలు జరిగాయి. దీనితో ఆయన నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ఫ్ లైన్‌ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు.

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా ఉండమన్నారు... నేనే రిజెక్ట్ చేశా : డోనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా ఉండమన్నారు... నేనే రిజెక్ట్ చేశా : డోనాల్డ్ ట్రంప్ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా తనను ఉండమన్నారని, కానీ తానే ఆ పదవిని వద్దని తిరస్కరించానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అలాగే, ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. అయితే, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను టెహ్రాన్ ఖండించింది. తాము ఎలాంటి శాంతి చర్చల్లో పాల్గొనలేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, తమ షరతులకు అంగీకరిస్తేనే చర్చలు జరిపేందుకు ముందుకు వస్తామని ప్రకటించారు.

రాహుల్‌లో పరిపక్వత లోపించింది... విపక్ష నేతగా ప్రియాంక బెటర్ : కిరణ్ రిజుజు

రాహుల్‌లో పరిపక్వత లోపించింది... విపక్ష నేతగా ప్రియాంక బెటర్ : కిరణ్ రిజుజుకాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజుజు విమర్శలు గుప్పించారు. రాహుల్ గాంధీలో పరిపక్వత లోపించిందన్నారు. విపక్ష నేతగా ప్రియాంకా గాంధీ బెటర్ అంటూ కితాబిచ్చారు. రాహుల్ గాంధీకి ఇంకా రాజకీయ పరిణతి రాలేదన్నారు.

Watch More Videos

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com