దేశం, మతం, వయసు సాకుగా చూపి విష ప్రచారం చేస్తున్నారు.. విడాకులపై ప్రియాంకా కామెంట్స్
తన భర్త, హాలీవుడ్ నటుడు నిక్ జోనాస్తో విడిపోతున్నట్టు వస్తున్న వార్తలను బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా కొట్టిపారేశారు. ఈ వార్తలపై ఆమె స్పందిస్తూ, ఈ వార్తలు కేవలం కల్పితమని చెప్పారు. దేశం, మతం, వయసు వంటి అంశాలను సాకుగా చూపి కొందరు విష ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు.
కేవలం ఆరు నెలలు పరిచయంతోనే పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ తమ మధ్య ఉన్న గౌరవం, నిక్ చూపే నిజాయితీ ఈ ఎనిమిదేళ్ళ ప్రయాణాన్ని ఎంతో మధురంగా మార్చాయని ప్రియాంకా తెలిపారు. బయట వ్యక్తుల అభిప్రాయాలు తమ బంధాన్ని ప్రభావితం చేయవని తేల్చి చెప్పారు.
తన కుమార్తె మాల్తీ మేరీ ప్రైవసీ విషయంలో తాను చాలా కఠినంగా ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. అనుమతి లకుండా ఫోటోలు తీయడం, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం వంటివి తనకు నచ్చవని, అందుకే తమ బిడ్డ భద్రత కోసం ప్రత్యేక సెక్యూరిటీన నియమించుకున్నట్టు వివరించారు.
30 యేళ్ల వయసులో బాలీవుడ్లో అగ్రస్థానంలో ఉండి కూడా అన్ని వదిలేసి హాలీవుడ్లో సున్నా నుంచి మొదలుపెట్టడం ఒక్క పెద్ద సాహసమని ఆమె గుర్తు చేస్తున్నారు. మొదట్లో చిన్న పాత్రలే వచ్చినప్పటికీ, పట్టుదలతో ముందుకు సాగానని, ఇపుడు తనకు నచ్చిన ప్రాజెక్టులను ఎంచుకునే స్థాయికి ఎదిగినట్టు ప్రియాంకా చోప్రా గర్వంగా చెప్పారు.