Priyanka Chopra: వారణాసి కోసం రాజమౌళికి కండిషన్ పెట్టిన ప్రియాంకా చోప్రా
మహేష్ బాబు తో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం వారణాసి లో ప్రియాంకా చోప్రా జోనాస్ భాగమయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఓ విషయాన్ని తన వ్యక్తిగత సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్తను షేర్ చేసుకుంది. అదేమిటంటే తనకు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డాన్స్ చేసే అవకాశాన్ని ఈ సినిమాలో కల్పించాలని అడిగినట్లు తెలిపింది.
వెరైటీతో జరిగిన సంభాషణలో ప్రియాంకా ఈ సినిమా గురించి, తన అనుభవం గురించి మాట్లాడారు.“ఇది నేను ఇప్పటివరకు చేసిన పనులన్నింటికీ భిన్నమైనది. మేము అంటార్కిటికా నుంచి ఇతర ప్రాంతాల వరకు ప్రయాణిస్తాము. రాజమౌళి సృష్టించే ప్రపంచాలు అతి విశాలంగా, జీవితానికంటే గొప్పగా ఉంటాయి. ఆయనకు ఉన్న విజన్ ఎవరికి లేదు. అందుకే నేనూ ఇంకా చాలా చూడాలని ఆసక్తిగా ఉన్నాను,” అని అన్నారు.
భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ టీజర్ను 2025 నవంబర్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో విడుదల చేశారు. ఆ టీజర్లో కథ అనేక ప్రదేశాలు, కాలాల మధ్య ప్రయాణిస్తుందని చూపించారు. అందులో అంటార్కిటికా, వారణాసి, కెన్యా, క్రీస్తుశకం (ఇ.సి.) 512, క్రీస్తుశకం 2027, ఇంకా త్రేతాయుగం కూడా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా స్థాయి చాలా భారీగా కనిపిస్తోంది. దీనికి సుమారు రూ. 1300 కోట్ల బడ్జెట్ ఉందని సమాచారం.
ప్రియాంక చోప్రా కోరికః ‘స్కై ఈజ్ పింక్’ నటి ప్రియాంక చోప్రా మరో సరదా విషయాన్ని కూడా పంచుకున్నారు. సినిమా సైన్ చేసే ముందు ఆమె రాజమౌళికి ఇలా చెప్పారట..“చూడండి, నేను మళ్లీ భారతీయ సినిమాల్లోకి వస్తున్నాను. నాకు తప్పకుండా ఒక డ్యాన్స్ సాంగ్ చేయాలి. మీరు నన్ను డ్యాన్స్ చేయించాల్సిందే.”“నేను అది చేయబోతున్నానని నాకు తెలుసు, కానీ ఇంకా షూట్ చేయలేదు. ఓకే, అది చివరిలో మిగిలిన విషయాల్లో ఒకటి, దాని కోసం నేను చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను.” అని పేర్కొంది. రామోజీ ఫిలింసిటీకి కారులో వెళుతూ ఓ వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేసింది.