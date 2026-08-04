కుమార్తెకు దుర్గా సప్తశతి మంత్రాలను నేర్పిస్తున్న ప్రియాంకా చోప్రా
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి ప్రియాంకా చోప్రా ఓ బిడ్డకు తల్లి అయింది. అమెరికన్ సింగర్ నిక్ జోనస్ను గత 2018లో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ దంపతులకు గత 2022 జనవరి 15వ తేదీన సరోగసీ విధానంలో మాలతి అనే బిడ్డ జన్మించింది. ఈ ముద్దుల కుమార్తెకు మాలతీ మేరీ చోప్రా జోనస్ అనే పేరు పెట్టారు. ఇపుడు తమ కుమార్తెకు దుర్గా సప్తశతిలోని మంత్రాలను ప్రియాంకా చోప్రా నేర్పిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ కాగా, అది నెటిజన్లను అమితంగా ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ వీడియోలో ప్రియాంక తనలోని రెండు విభిన్నమైన కోణాలను ఆవిష్కరించారు. మొదటి భాగంలో, కుమార్తె మాలతిని దగ్గరకు తీసుకుని ఎంతో వాత్సల్యంతో మంత్రాలు నేర్పిస్తున్న తల్లిగా కనిపించగా.. రెండో భాగంలో ఒక పార్టీలో స్టైలిష్ దుస్తుల్లో డ్యాన్స్ ఫ్లోర్పై ఎంతో ఉత్సాహంగా చిందులేస్తున్న 'మమసిత'గా మెరిశారు. ఈ రెండు రూపాలను ప్రదర్శిస్తూ తనలోని విభిన్న వ్యక్తిత్వాలను ఆమె పరిచయం చేశారు.
ప్రియాంక చోప్రా, అమెరికన్ సింగర్ నిక్ జోనస్ల వివాహం 2018లో జోధ్పూర్లోని ఉమైద్ భవన్ ప్యాలెస్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. వీరికి 2022 జనవరి 15న సరోగసీ పద్ధతిలో మాలతి జన్మించింది. ప్రియాంక తరచూ తన కుటుంబానికి సంబంధించిన విశేషాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు.