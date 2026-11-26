Priyanka Jain : శివ విజయం కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థన, శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రియాంక జైన్
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో శివ విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ నటి, బిగ్బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్ ప్రియాంక జైన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శివ విజయం కోసం స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకోవాలనే ప్రత్యేక సంకల్పంతో ఆమె ఏడుకొండలవాడి సన్నిధికి చేరుకున్నారు.
Priyanka Jain climbed the Tirumala hills for Shiva, who is in the Bigg Boss house.
ప్రియాంక జైన్ తన తిరుమల యాత్ర వెనుక ఉన్న భావోద్వేగ కారణాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. గతంలో శివ బిగ్బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు, తన కోసం శివ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు కోరారని ప్రియాంక గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా తాను కూడా శివ కోసం తిరుమలకు వెళ్లి స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.
"శివ నా కోసం బిగ్బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు తిరుమలకు వెళ్లారు. ఇప్పుడు శివ కోసం నేను కూడా ఏడుకొండలవాడి దగ్గరకు వచ్చాను" అనే భావనతో ఆమె ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని చేపట్టారు. శివ బిగ్బాస్ టైటిల్ గెలవాలని, తన ప్రయాణం విజయవంతం కావాలని ప్రియాంక స్వామివారిని ప్రార్థించారు.
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 7 ద్వారా ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువైన ప్రియాంక జైన్, శివ పట్ల తన ప్రేమను, అభిమానాన్ని మరోసారి చాటుకున్నారు. బిగ్బాస్ ప్రయాణంలో ఒకరికొకరు అందించిన మద్దతు, వారి మధ్య ఉన్న అనుబంధం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇప్పుడు శివ కోసం ప్రియాంక తిరుమల వెళ్లడం సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక చర్చకు దారితీసింది.
ప్రియాంక జైన్ చేపట్టిన ఈ ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు RL Tours and Travels తన వంతు సహకారం అందించింది. సంస్థ CEO & Founder అనురాధ చెట్టి గారి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ప్రియాంక తిరుమల యాత్రకు సంబంధించిన ప్రయాణ, వసతి, దర్శన ఏర్పాట్లను సమన్వయం చేశారు. ప్రియాంక జైన్ తన తాజా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా ఈ ప్రయాణంలో RL Tours and Travels, అనురాధ చెట్టి గారు అందించిన సహకారానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.