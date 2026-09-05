Naga Vamsi : ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రం విడుదలపై నిర్మాత నాగవంశీ ఆసక్తికర స్టేట్ మెంట్
వెంకటేష్ నటించిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రం వాయిదా పడవచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలు సంకేతాలు ఇస్తున్న తరుణంలో, నిర్మాత నాగ వంశీ తన తాజా ట్వీట్తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. సినిమా విడుదల తేదీ మారడం లేదని, అక్టోబర్ 2న విడుదల ఖాయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Aadarsha Kutumbam new poster
మీరు ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రం కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారో, ప్రతిరోజూ మమ్మల్ని అడుగుతున్నారో మాకు తెలుసు. మీ మాటలు మాకు వినిపించాయి... ఆలస్యమైనందుకు క్షమించండి.
అక్టోబర్ 2న జరగబోయే గ్రాండ్ రిలీజ్ వరకు, రాబోయే నెలంతా ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలతో నిండి ఉండబోతోంది. వచ్చే వారం ప్రారంభంలో టీజర్, రెండో వారంలో మొదటి పాట, చివరి వారంలో థియేట్రికల్ ట్రైలర్ రాబోతున్నాయి; అంతేకాకుండా, ప్రతి వారం సంగీతపరమైన కంటెంట్ కూడా మీ ముందుకు రానుంది.
వినోదం, ఉత్సాహం మరియు ఆశ్చర్యాలతో నిండిన ఈ నెల కోసం సిద్ధంగా ఉండండి అని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇంకా షూటింగ్ పార్ట్ మిగిలివుందని విశ్వసనీయ సమాచారం.
ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తోంది. హారిక & హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నారా రోహిత్, పూజిత పొన్నాడ, రావు రమేష్, బ్రహ్మాజీ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.