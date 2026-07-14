సంబంధిత వార్తలు
- Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
- భోజ్పూర్లో యువకుడు ఎన్కౌంటర్.. ఐదుగురు పోలీస్ సిబ్బందిపై కేసు
- Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?
- Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
- Sandeep Reddy Vanga: సందీప్ రెడ్డి వంగా చిత్రానికి రోమాంచకం టైటిల్ ఖరారు
T-Series నోటీసులపై SPIRIT IS NOT ONE చిత్ర నిర్మాతల ఆగ్రహం
మా "SPIRIT IS NOT ONE" చిత్ర టైటిల్కు సంబంధించి ప్రముఖ హిందీ నిర్మాణ సంస్థ T-Series పంపిన నోటీసులపై మరియు వారు విధించిన షరతులపై చిత్ర నిర్మాతలు శ్రీమతి చిన్నబోయిన నరసమ్మ, శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు ప్రెస్ మీట్ ద్వారా తీవ్రంగా స్పందించారు.
Spirit Is Not One producers
1. T-Series పంపిన నోటీసులోని షరతులు ఏమిటి?
హిందీ రైట్స్ ఇవ్వబోం: 'SPIRIT' అనే పదంపై మాకే హక్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి, మీ సినిమాను కేవలం తెలుగులోనే రిలీజ్ చేసుకోవాలి. హిందీ వెర్షన్ రిలీజ్ చేయడానికి లేదా హిందీ రైట్స్ అమ్ముకోవడానికి వీల్లేదు. కేవలం తెలుగులోనే ప్రమోషన్స్: "SPIRIT IS NOT ONE" అనే పేరుతో కేవలం తెలుగు వెర్షన్ మాత్రమే థియేటర్లలో, ఓటీటీ (OTT) లేదా యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటేనే లీగల్ నోటీసులు వెనక్కి తీసుకుంటాము.
2. T-Series షరతులపై ప్రెస్ మీట్లో చిత్ర నిర్మాతల ఘాటైన కౌంటర్:
T-Series పంపిన ఈ నోటీసును మరియు వారి నిబంధనలను చిత్ర యూనిట్ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ప్రెస్ మీట్లో ఈ క్రింది విధంగా సమాధానం ఇచ్చింది:
మా సినిమా.. మా ఇష్టం! చెప్పడానికి మీరెవరు?: "మా సినిమాను మేము ఎవరికి అమ్ముకోవాలి? ఎక్కడ, ఏ ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజ్ చేసుకోవాలి అనేది మా వ్యక్తిగత విషయం. దానిని శాసించడానికి, మాపై నిబంధనలు పెట్టడానికి T-Series సంస్థ ఎవరు?" అని నిర్మాతలు ప్రశ్నించారు.
మేము తెలుగులోనే రిలీజ్ చేస్తాం.. ప్రభాస్ సినిమా హిందీలో చేసుకోమనండి:
"మేము మా సినిమాను కేవలం తెలుగులోనే రిలీజ్ చేసుకుంటాము. ప్రభాస్ హీరోగా సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో T-Series తీస్తున్న 'SPIRIT' సినిమాను వారు హిందీలో హ్యాపీగా రిలీజ్ చేసుకోమనండి. దానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.
ఒప్పందానికి అంగీకరించేది లేదు: ఒక సినిమాను ఏ భాషలో రిలీజ్ చేయాలి, ఎలా అమ్ముకోవాలి అనే హక్కుల విషయంలో కార్పొరేట్ సంస్థల బెదిరింపులకు భయపడేది లేదని, ఈ ఏకపక్ష షరతులకు తాము అంగీకరించడం లేదని చిత్ర బృందం తెగేసి చెప్పింది.
మా సినిమా హక్కులను, స్వేచ్ఛను కాపాడుకుంటూనే, తెలుగు ప్రేక్షకులకు త్వరలోనే "SPIRIT IS NOT ONE" సినిమాను థియేటర్లలో అందిస్తామని నిర్మాతలు ప్రకటించారు.
ప్రేమ-పెళ్లితో ఉన్మాది వేధింపులు.. సూసైడ్ నోట్ రాసి ఉరేసుకుని యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమించాలని ఓ ఉన్మాది వేధింపులకు ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ ఓ ఉన్మాది వేధింపులు తాళలేక.. తప్పించుకునే మార్గం లేకపోవడంతో ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం టేకుమట్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. టేకుమట్ల గ్రామానికి చెందిన గోషిక బాలేష్, రాజేశ్వరి దంపతుల నాలుగో కుమార్తె మాధవి (26) బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. అదే గ్రామానికి చెందిన గోనె వెంకటేశ్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు గత రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానంటూ, పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వెంటపడ్డాడు.
బావ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య.. ఎక్కడ?
సొంత అక్క భర్తను హత్య చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రైలుకింద పడి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఈ దారుణం ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ రైల్వే స్టేషనులో జరిగింది. మృతులను కుడుముల హరికృష్ణ, అతని భార్యాపిల్లలుగా గుర్తించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
Jagannath Yatra: సికింద్రాబాద్లో పూరీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర
పూరీలో జరిగే జగన్నాథ్ రథయాత్రతో ఏకకాలంలో, సికింద్రాబాద్లోని జనరల్ బజార్లో ఉన్న జగన్నాథ స్వామి ఆలయం నుండి శ్రీ జగన్నాథ స్వామి, బలభద్ర స్వామి, సుభద్రా దేవిల రథయాత్రను శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రామ్గోపాల్ ట్రస్ట్ ఏటా నిర్వహిస్తోంది. గత 130 ఏళ్లుగా ఈ ట్రస్ట్ క్రమం తప్పకుండా ఈ రథయాత్రను చేపడుతోంది. దర్శనం కోసం ఆలయ ద్వారాలు ఉదయం 6:45 గంటలకు తెరువబడి, మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు మూసివేయబడతాయి. ఆ తర్వాత, సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఆలయం నుండి రథయాత్ర ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది.
ఏపీలో ఓటర్ల జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ గడువు పొడగింపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) గడువును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పొడిగించింది. నేటితో గడువు ముగియనుండగా.. మరో 10 రోజుల పాటు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని తెలిపింది. 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఈసీఐ విడుదల చేయనుంది. ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరించి.. అక్టోబరు 3న ఓటర్ల తుది జాబితాను వెల్లడించనుంది.
కేరళ రాజకీయ చరిత్రలో తొలిసారి.. జైలు లోపల నుండి పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం
కేరళ యాంటీ-సోషల్ యాక్టివిటీస్ (ప్రివెన్షన్) యాక్ట్ కింద ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ బీజేపీ కౌన్సిలర్ ఆర్. సుగతన్, వియ్యూర్ సెంట్రల్ జైలులో తన పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో జైలు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయంలో ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగింది. జూన్ 9 నుండి కాపా కింద బహిష్కరణ ఉత్తర్వుల పరిధిలో ఉన్న సుగతన్, ప్రస్తుతం వియ్యూర్ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.