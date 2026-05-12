Nani: నేచురల్ నాని ది పారడైజ్ సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాతలు
గత కొన్ని రోజులుగా, ది పారడైజ్ గురించి అనేక నిరాధారమైన పుకార్లు మరియు బాధ్యతారహితమైన ఊహాగానాలు ప్రచారం అవుతున్నట్లు మేము గమనించామని చిత్ర టీమ్ ఓ వివరణ ఇచ్చింది. చిత్రాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్పష్టతతో ప్రణాళిక చేసాము, మరియు అనుకున్న విధంగానే సినిమా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే 100 రోజులకు పైగా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది, మరియు మిగిలిన షెడ్యూల్ కూడా ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతోంది.
ఇప్పటి వరకు ఒక్క రీషూట్ కూడా జరగలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఎలాంటి రీషూట్లు ప్రణాళికలో లేవు. ఈ సినిమాలోని ప్రతి దశను, ఊహించిన స్థాయిలోనే, అదే కచ్చితత్వంతో, మరియు పూర్తి విశ్వాసంతో అమలు చేస్తున్నాము.
ప్రతి ఒక్కరూ మా అధికారిక మాధ్యమాల ద్వారా జారీ చేయబడిన అప్డేట్లను మాత్రమే విశ్వసించాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. ఇకపై, సినిమాకు సంబంధించి ప్రచారం చేయబడే ఏ తప్పుడు సమాచారాన్నైనా మేము నేరుగా పరిష్కరిస్తాము. దయచేసి ప్రచారం అవుతున్న వార్తలు మరియు కథనాల విషయంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించండి. 2026 ఆగస్టు 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కాబోతోందని సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.
Vijay Last Dance: సీఎంగా విజయ్.. జననాయగన్ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్
చెన్నైలో ఆదివారం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో జోసెఫ్ విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా అధికారికంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 234 మంది సభ్యులు కలిగిన అసెంబ్లీలో 108 స్థానాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా, ఆయన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ కీలక ఘట్టంతో, ఆ నటుడి సినీ ప్రస్థానం ముగిసింది.
స్కూలు గెట్ టు గెదర్లో కలిశారు .. చివరకు ప్రాణాలు పోయాయి
భర్తతో విడాకులు.. కుమారుడితో జీవిస్తోంది.. అయినా మానసిక వేదన.. ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మదినగూడలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతురాలిని మాధురిగా గుర్తించారు. భర్తతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన తర్వాత, ఆమె తన కుమారుడితో కలిసి నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా ఆ మహిళ తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవుతున్నట్లు తెలిసింది.
ప్రధాని మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారింది : రాహుల్ గాంధీ
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ స్థాయిలో నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ 2026 పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారిందంటూ ధ్వజమెత్తారు.
హ్యాట్సాప్ సీఎం విజయ్ : మద్యం షాపుల మూసివేతపై హీరో విశాల్ ట్వీట్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను సినీ నటుడు విశాల్ అభినందించారు. ఇటీవల ఎన్నికల్లో విజయం అందుకున్న విజయ్.. సీఎం అయ్యాక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. మద్యం దుకాణాలపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలల వద్ద మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో 717 మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రెండు వారాల్లో ఈ దుకాణాలు మూసివేసేలా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.