Samantha: మహిళా సూపర్ స్టార్లు రావాలంటే నిర్మాతలు ముందుకు రావాలి : సమంత రూత్ ప్రభుv
పురుష సూపర్ స్టార్ల స్థాయిని సృష్టించడానికి దర్శకులు ఎంతో కృషి చేస్తారని, మహిళా తారలకు కూడా అటువంటి గుర్తింపు దక్కాలని సమంత రూత్ ప్రభు అన్నారు. మహిళా సూపర్ స్టార్లను తయారు చేయడానికి నటీమణులపై మరింత పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె నొక్కి చెప్పారు.
Samantha Ruth Prabhu
కొంత విరామం తర్వాత సమంత రూత్ ప్రభు 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో వెండితెరపైకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ చిత్రం సానుకూల సమీక్షలను అందుకోవడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. అయితే, మహిళా ప్రధాన చిత్రాలలో చాలా తక్కువ మాత్రమే ఇలాంటి వాణిజ్య విజయాన్ని అందుకుంటాయి. 'వెరైటీ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, మహిళా సూపర్ స్టార్లను సృష్టించేందుకు నటీమణులపై మరింత పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం గురించి సమంత మాట్లాడారు.
నటీమణులపై మరింత పెట్టుబడి అవసరమని సమంత రూత్ ప్రభు అభిప్రాయం
విజయాలు సాధించినప్పటికీ మెరుగైన పని పరిస్థితులు మరియు అధిక పారితోషికం కోసం నటీమణులు ఇంకా పోరాడాల్సి రావడం వంటి సినీ పరిశ్రమలోని అసమానతల గురించి అడిగినప్పుడు, సమంత ఇలా అన్నారు: "ఇది దశలవారీగా జరిగే ప్రక్రియ. నేను ఎప్పుడూ చెప్పేదేమిటంటే, పురుష సూపర్ స్టార్ల స్థాయి ఒక్క రోజులో రాదు. అసాధారణమైన (larger-than-life) పురుష సూపర్ స్టార్లను తీర్చిదిద్దడంలో ఎంతో సమయం, కృషి ఉన్నాయి. ప్రతి సినిమాతో, ప్రతి దర్శకుడు వారిని ఒక దైవ సమానమైన స్థాయికి చేర్చడానికి ఎంతో కష్టపడ్డారు. దీనికి చాలా సమయం పట్టింది."ద్దడంలో దర్శకులు, నిర్మాతలు ఆ కృషిని చేస్తే అది సాధ్యమవుతుంది. మాకు కేవలం ఆ సమయం, పెట్టుబడి అవసరం."
'మా ఇంటి బంగారం' విజయం గురించి
బి.వి. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో, 'త్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్' బ్యానర్పై సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు మరియు హిమాంక్ రెడ్డి దువ్వూరు నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సమంత ప్రధాన పాత్ర పోషించగా, గుల్షన్ దేవయ్య మరియు దిగంత్ మంచలే ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి సానుకూల స్పందనను పొందిన ఈ చిత్రం, విడుదలైన రోజున ₹4.85 కోట్లు వసూలు చేసి బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఆరంభాన్ని సాధించింది. రెండు వారాల్లోనే, ఈ చిత్రం దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹50 కోట్లు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹80 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది.
దీంతో, 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం అనుష్క శెట్టి నటించిన 'అరుంధతి' (ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹70 కోట్లు వసూలు చేసింది) లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను అధిగమించింది. తద్వారా, ఇప్పటివరకు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మహిళా ప్రధాన తెలుగు చిత్రంగా సమంత చిత్రం నిలిచింది. విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఒక సక్సెస్ మీట్లో, ఈ చిత్ర నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు దీనికి సీక్వెల్ (తదుపరి భాగం) తయారీ పనులు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయని ప్రకటించారు. ఆయన ఇలా అన్నారు: "నా మనసులో ఇప్పటికే ఒక ఆలోచన ఉంది. దీని కోసం అదే బృందం పనిచేస్తుంది. ఒక సినిమాకు మరో భాగాన్ని రూపొందించాలనే ఆలోచన నాకు కలగడం ఇదే మొదటిసారి. ఇందులో వినోదం, ఉత్సాహం రెట్టింపు స్థాయిలో ఉంటాయి. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలను తర్వాత వచ్చి మీకు తెలియజేస్తాను."
ఈ చిత్రం సమంత మరియు రాజ్ ఇద్దరికీ ఎంతో ప్రత్యేకమైనది; ఇది కేవలం వాణిజ్యపరంగా విజయం సాధించడం వల్లే కాకుండా, వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతమవుతున్న సమయంలో ఇది జరగడం కూడా అందుకు కారణం. ఈ జంట తమ మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు, అలాగే సమంత త్వరలోనే ప్రసూతి సెలవు (maternity break) తీసుకోనున్నారని భావిస్తున్నారు.
దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మిస్సింగ్ కేసు.. సస్పెన్స్ వీడింది.. ఎక్కడున్నారంటే?
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మీద కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసు విచారణ కోసం దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మంగళవారం ఉదయం కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ బయల్దేరినట్లు ఆయన అనుచరులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు దువ్వాడ శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని దివ్వెల మాధురి ఆరోపిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.
7,096 శునకాలకు కు. ని శస్త్రచికిత్సలతో పాటు వ్యాక్సినేషన్
పాలకొల్లులో 2024 జూన్ నుంచి 2026 జూన్ వరకు 7,096 కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ (కు. ని) శస్త్రచికిత్సలతో పాటు వ్యాక్సినేషన్ చేయించారు. దీనికి రూ.1.60 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు. ఇంత చేస్తే పట్టణాల్లో కుక్కల సంఖ్య క్రమేపీ తగ్గాలి కదా అని పట్టణవాసులు ప్రశ్నిస్తుంటే సమాధానం చెప్పేవారు కనిపించడం లేదు. పట్టణాల్లో కుక్కల సంఖ్యను నిర్ధారించడం తేలికైన విషయం కాదు. ఇదే కొందరు చేతివాటం ఉన్న అధికారులకు జేబు నింపుతుందని పలువురు చెబుతున్నారు. ఇంకో రూ.25 లక్షలు కావాలంట. వందల్లో వేలల్లోను శస్త్రచికిత్సలు చేయించినప్పుడు ఇక శేషం మిగిలేది తక్కువే కదానుకుంటే పొరపాటే.
ఉర్దూ నేర్పిన ప్రిన్సిపాల్ను చెంపపై కొట్టిన బీజేపీ నేత మందుల బాలు అరెస్ట్
నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మందుల బాలును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర దుమారం రేగడంతో పోలీసులపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డికి చెందినదిగా చెబుతున్న అంకాపూర్లోని ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్న బాలును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే, జూన్ 27న ఆర్మూర్ లోని భారత్ చంద్ర స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ అమెర్ ఖాన్పై మందుల బాలు, అతని మద్దతుదారులు దాడి చేశారు. స్కూల్లో ఉర్దూ బోధించడంపై వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఒక పోలీస్ అధికారి సమక్షంలోనే బాలు ప్రిన్సిపాల్ను చెంపపై కొట్టడం, దుర్భాషలాడటం వంటి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో పోలీసుల తీరుపై, బీజేపీ నేత తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
వడ్డీకి పదిలక్షలు.. ఇంట్లో నిధులని మోసం.. దంపతుల ఆత్మహత్య.. ఐదు నెలల పసికందు?
తల్లిదండ్రుల ఆత్మహత్య కారణంగా ఐదు నెలల పసికందు అనాథగా మారిన విషాద ఘటన మోకిల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఆ దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపించిన మృతుడి అత్తమామలు, బావమరిది సృష్టించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులను వెలుగులోకి తెచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వడ్ల బాలసాయి (32, ఫోటోగ్రాఫర్), పద్మ (26) అనే దంపతులు ఆదివారం ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత, మృతుడి సోదరుడు అరవింద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసు దర్యాప్తులో భాగంగా మృతుడి మొబైల్ ఫోన్ను పరిశీలించగా, అందులో ఒక సందేశం కనిపించింది.
ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు... రైలు సర్వీసులు రద్దు.. 22 వేల మంది వరద బాధితులు
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.