No postephoned Varanasi : వారణాసి పై అప్ డేట్ ఇచ్చిన నిర్మాణ సంస్థ - కొత్త ఒరవడితో మహేష్ బాబు
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'వారణాసి' సినిమా విషయంలో రకరకాలు వార్తలు వస్తూనే వున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా విడుదల వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని పోస్ట్ లు పెడుతున్నారు. అందుకు గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి అసంత్రుప్తితో వున్నారనేది సారారంశం. అయితే వీటన్నింటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ నేడు నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అందులో అనుకున్న టైంకే వారణాసి వస్తుందనేది తెలుస్తోంది.
దాని సారాంశం ప్రకారం.. నేటితో వారణాసి షూటింగ్ పూర్తయింది. అందుకు మేము చాలా సంతోషంగా వున్నాం. అందుకే దానికి సంబంధించిన అప్ డేట్ఇవ్వడానికి మేము మీముందుకు వస్తున్నాం. విఎఫ్ ఎక్స్ పనులు కూడా చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఇక థియేటర్లలో 2027 ఏప్రిల్ 7వ తేదీన కలుద్దాం అని వుంది. దీనితో గాసిప్ కు ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లయింది.
లెటర్ సారాంశం బట్టి, త్వరలో చిత్ర టీమ్ మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరాలు చెప్పనుందని తెలుస్తోంది. గతంలో కూడా రాజమౌళి తనసినిమా పూర్తయ్యాక ఏదైనా కాంట్రవర్సీ ప్రచారం జరుగుతుండగా మీడియా ముందుకు నటీనటులతో వచ్చి చిట్ చాట్ చేస్తుంటారు.
ఇక ఈ సినిమాలో స్టార్ మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. కార్తికేయ, కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మాతలు. విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథా రచయిత, కీరవాణి బాణీలు సమకూర్చారు.
మైథాలజీ, టైమ్ ట్రావెల్, యాక్షన్ అంశాలతో ముడిపడిన అడ్వెంచర్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇందులో మహేశ్ బాబు 'రుద్ర'గా, ప్రియాంక చోప్రా 'మందాకిని'గా, పృథ్వీరాజ్ 'కుంభ'గా కనిపించనున్నారు. ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. పూర్తిగా ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లో చిత్రీకరించిన తొలి నాన్-ఇంగ్లీష్ చిత్రం.