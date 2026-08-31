గుడ్ టైం మూవీ తో అందరికీ గుడ్ టైం రాబోతుందన్న ప్రముఖులు
టీజర్ నచ్చితేనే మూవీ ప్రమోషన్స్ కు వస్తా అని మాటిచ్చా.. ఈరోజు వచ్చా, నిజంగా గుడ్ టైం మూవీ టీజర్ చాలా బాగా నచ్చిందన్నారు. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని ఏమి లేదు కంటెంట్ బాగుంటే చాలు అని తెలిపారు. గుడ్ టైం సినిమాలో అందరూ మల్టీట్యాలెంటెడ్ లా ఉన్నారని తెలిపారు. సినిమా చాలా వైబ్ ఉండబోతుంది.
Nikhil Gajula, Nandu, Anyukta Nalani
టీజర్ చూస్తే కోమా షాట్, బోరాన్ బ్లాస్ట్ లా అనిపించిందని హైదరాబాద్ స్టైల్ లో చెప్పారు. సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు, ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఒక ఎత్తు అని, సినిమాను లాస్ట్ మినిట్ వరకు ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉండండి అని గుడ్ టైం టీమ్ కు హీరో నందు విషెస్ తెలిపారు.
Nikhil Gajula, Nandu, Anyukta Nalani, Vamsi Nandipati, Sashikiran Tikka
హీరోయిన్ అన్యుక్త నలాని మాట్లాడుతూ... దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు ఎక్సైట్ అయ్యానని ఇలాంటి పాత్రలో తనను సెలెక్ట్ చేసిన దర్శకుడు చాణక్యకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇకనుంచి తమ గుడ్ టైం మొదలైందని వెల్లడించారు. నిర్మాత రమేష్ జిల్లా మాట్లాడుతూ.. టీజర్ లంచ్ ఈవెంట్ కు వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గుడ్ టైం సినిమాతో టీంకు గుడ్ టైం వస్తుందని పేర్కొన్నారు.
హీరో నిఖిల్ మాట్లాడుతూ... ఎలాంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేని, మధ్యతరగతి నుంచి వచ్చిన తనపై నమ్మకంతో ఇంత పెద్ద సినిమా బాధ్యతను తన భుజాలపై పెట్టిన డైరెక్టర్ చాణక్య, నిర్మాత రమేష్ ఇద్దరికీ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటారని తెలిపారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన ప్రయాణం ఆరు సంవత్సరాల క్రితమే మొదలైందని, కానీ ఇప్పుడు గుడ్ టైం వచ్చిందని తెలిపారు. సినిమాను చిన్న సినిమా అనడం ఇష్టం లేదని ఇదొక నిజాయితీగా తీసిన అద్భుతమైన సినిమా అని పేర్కొన్నారు.
డైరెక్టర్ చాణక్య జిల్లా మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా తర్వాత అందరి టైం గుడ్ గా మారుతుంది అని పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఎమోషన్ ఉంటుందని దాన్ని అందరూ థియేటర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారంటూ తెలిపారు.
వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ.. సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి గుడ్ టైం రావాలని తెలిపారు. ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించి ప్రొడ్యూసర్ కు కాసుల వర్షం కురవాలని కోరారు. సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దర్శకుడు చాణక్య తండ్రి ప్రొడ్యూసర్ రమేష్ జిల్లా అని గుర్తించాలని కోరారు.